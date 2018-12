Ledecká ve Val Gardeně skončila 29. ‚Jsem zklamaný, možná byla unavená,‘ říká trenér Bank

„Jsem zklamaný, po včerejšku jsem si myslel, že by to mohlo být rychlé. Ale Ester tam udělala chybu a zabrzdila, byl to trošku zkrat. Ale doufám, že se poučí a příště to bude dobré,“ řekl Radiožurnálu lyžařský trenér Ester Ledecké Tomáš Bank.

Pondělní trénink vyhrála, v tom předzávodním skončila sedmá, přesto se Ester Ledecká mezi elitu závodu Světového poháru ve Val Gardeně nedostala, na sjezdovce Saslong skončila 29. a získala 2 body.

Olympijská vítězka ze super-G se do trati pustila se startovním číslem 8. Start měla velmi rychlý, jenže v průběhu sjezdu několikrát vyjela z ideální stopy, čímž ztratila rychlost i cenné desetinky.

„Možná byla unavená, program posledních dní byl hodně nabušený, ráno v tréninku byla sedmá, ale pak to nepředvedla,“ přemýšlí Bank.

Celou trať zvládla jediná česká závodnice za minutu, 24 sekund a 75 setin. V průběžném pořadí byla na šestém místě se ztrátou sekundy a 43 setin na v tu chvíli vedoucí Rakušanku Ramonu Siebenhoferovou.

Jenže na startu čekalo ještě 36 další sjezdařek, šest z nich vystrnadilo Ledeckou až na konec elitní třicítky. Nejrychlejší byla 28letá Slovinka Ilka Stuhecová, která o 14 setin sekundy porazila méně zkušenou Italku Nicole Delagovou. Ledecká na Stuhecovou ztratila 1,94 sekundy.

Další závod pojedou alpské lyžařky ve středu, kdy pojedou super-G. „Pak si dá asi volno, protože toho teďka měla fakt hodně, tak bude mít týden pauzu,“ plánuje trenér.

SP ve sjezdovém lyžování ve Val Gardeně (Itálie):

Ženy - sjezd:

1. Štuhecová (Slovin.) 1:22,81, 2. Delagová (It.) -0,14, Siebenhoferová (Rak.) -0,51, 4. Fluryová (Švýc.) -0,87, 5. Wenigová (Něm.) -0,89, 6. Puchnerová -0,96, 7. Venierová (obě Rak.) -1,16, 8. Gutová-Behramiová (Švýc.) a Weidleová (Něm.) obě -1,18, 10. Schmidhoferová (Rak.) -1,20, ...29. Ledecká (ČR) -1,94.

Průběžné pořadí sjezdu (po 3 z 9 závodů): 1. Schmidhoferová 226, 2. Štuhecová 158, 3. M. Gisinová (Švýc.) 153, 4. Delagová 137, 5. Siebenhoferová 120, 6. Weidleová 116, ...22. Ledecká 38.

Průběžné pořadí SP (po 10 z 38 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 689, 2. M. Gisinová 309, 3. Schmidhoferová 279, 4. Mowinckelová (Nor.) 277, 5. Vlhová (SR) 276, 6. Holdenerová (Švýc.) 245, ...47. Ledecká 44, 74. Capová (ČR) 12.