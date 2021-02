Ztracená certifikace helmy, zmatek a jízda naslepo. ‚Bylo to divoké,‘ přiznala po super-G Ledecká

Vyřazení ze závodu se nakonec povedlo odvrátit jejímu trenérovi Tomáši Bankovi. Problémem byla chybějící certifikace, že má Ledecká bezpečnou helmu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ester Ledecká do superobřího slalomu v Ga-Pa málem nenastoupila. Více v příspěvku Martina Charváta

„Nechtěli ji pustit na start, protože neměla nálepku na helmě, která se pravděpodobně sloupla, když spadla v Crans Montaně a nikdo si toho nevšiml. Ta nálepka je taková malinkatá,“ popisuje Radiožurnálu Bank.

Ledecká tak odjela dva závody, než si chybějící certifikace pořadatelé všimli. „Také to nechápu. Její helma je normálně certifikovaná a bezpečná, akorát ta nálepka, která se přelepovala kvůli designu sponzora, zřejmě po přestříkání helmy nebyla přilepená správně,“ přemýšlí trenér české závodnice.

„Je tam člověk, který to kontroluje, a ve chvíli, když lezla do budky, tak si toho všiml a stáhl ji zpátky. Myslím, že to i trochu ovlivnilo výkon a nějakou dobu se to řešilo, protože pravidlo říká, že když nemáš certifikovanou helmu, tak tě nepustí na start,“ říká Bank a pokračuje.

„Nejdřív ji nepřipustili ke startu, pak se to chvíli řešilo, pak ji připustili s podmínkou. Tím, jak se celá věc řešila, tak Ester neslyšela naše pokyny a jela naslepo.“

Ledecká dojela v superobřím slalomu šestá, podle trenéra Banka jí hrozila i diskvalifikace Číst článek

Tím Bank myslí, že kromě předzávodní prohlídky nedostala informace o tom, jak se dařilo lyžařkám před ní a na co si dát pozor. Navíc se Rakušanka Christine Scheyrová na poslední chvíli rozhodla nestartovat.

„Měli jsme trošku problémy na startu, bylo to divoké. Čekali jsme, že přede mnou pojedou dvě holky, což je lepší, protože máte o dvě minuty víc času na report. To, že nepojede, jsme se dozvěděli těsně před startem, tak jsme museli report zkrátit, ale myslím, že jsme si s tím dobře poradili a že to dobře dopadlo,“ usmívá se Ledecká.

Ledecká skončila znovu šestá, když znovu vyhrála Švýcarka Lara Gutová-Behramiová. Svým způsobem tento výsledek české reprezentantce rozlousknul termínový problém na přelomu února a března. Protože už nemá reálnou šanci na vítězství v celkovém hodnocení super-G, dá nejspíš přednost mistrovství světa na snowboardu.