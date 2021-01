Místo odloženého sjezdu trénink v dešti. Přípravu Ledecké na mistrovství komplikuje nepřízeň počasí

Sníh s deštěm nepustily lyžařky ani do druhého tréninku sjezdu Světového poháru v německém Garmisch-Partenkirchenu. Protože minimálně jeden trénink je před sjezdem povinný, pojede se zítra místo něj superobří slalom. Ester Ledecká se tak v hustém dešti vydala na menší sjezdovku a připravovala se na blížící se mistrovství světa. Garmisch-Partenkirchen (Německo) 15:15 29. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká | Zdroj: Reuters

Na svahu hned vedle známého skokanského můstku jsou kromě Ledecké ještě další čtyři muži. Pod svahem vedle lanovky stojí fyzioterapeut Michal Lešák.

„Stojím tu s kamerou a natáčím. Snažím se tak být k ruce trenérům podle toho, k čemu mě potřebují. To je má úloha u lyžařského tréninku,“ říká Lešák, který postává asi 150 metrů od slalomu v Ga-Pa.

„Trenéři chtějí vidět hlavně linii a pokud možno jednou kamerou snímanou i celou trať. Máme kameru s velkým zoomem, a tak to v podstatě vypadá, jako kdybychom stáli na trati,“ doplňuje fyzioterapeut.

Otok sice splaskl, ale vstřebatelné stehy v ústech po šest dní starém pádu Ester Ledeckou stále bolí. I proto má česká lyžařka při tréninku stále stažená ústa tejpy, které jsou přichycené k tvářím, a proplétá se s nimi prudkou sjezdovkou.

Trénink slalomu

Ledecká aktuálně trénuje slalom. To není žádná novinka, ale příprava na příští týden, kdy začíná mistrovství světa. Hned v první den šampionátu ji čeká alpská kombinace, tedy spojení super-G a slalomu, ve které může pomýšlet na úspěch.

A trénink této disciplíny byl nasnadě, když ten oficiální ve sjezdu být nemohl. „Ráno jsme se jeli podívat na sjezdovku a zjistili jsme, že je tak měkká, až jsme změnili plány,“ vysvětluje trenér Tomáš Bank zrovna ve chvíli, kdy se rozestoupí mraky, alpské údolí ozáří sluníčko a jemu aspoň trochu začne schnout naprosto promočená bunda.

Otázkou je, co takové výkyvy počasí udělají se závodní sjezdovkou. „Včera to bylo ještě dobré, napadl nějaký sníh. Celou noc ale pršelo, a to i nahoře na kopci, takže napadený sníh změkl. Teď záleží na počasí. Nejlepší by bylo, kdyby to zmrzlo, což by ale znamenalo rychlý závod. Asi tomu tak bude,“ naznačuje Bank, že předpověď na víkend moc radostná není.