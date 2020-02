Těžko se hledaly chyby, chválí trenér Tomáš Bank jízdu Ledecké v super-G

Lyžařka Ester Ledecká zajela své nejlepší super-G ve Světovém poháru. V italském La Thuile byla šestá a v bodování seirálu se dostala přes 500 bodů, takže ve finále Světového poháru, které je na programu za dva týdny v italské Cortině d'Ampezzo, může nastoupit do všech disciplín. La Thuile (Itálie) 19:51 29. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká | Zdroj: Reuters

Je to trochu paradox, když je Ester Ledecká v této disciplíně olympijskou vítězkou, přesto je šestá příčka to nejlepší, co kdy ve Světovém poháru v super-G zajela, protože doteď bylo jejím maximem 10. místo. Trenér Ledecké Tomáš Bank byl se sobotní jízdou hodně spokojený.

„Měla trochu nevýhodné startovní číslo, ale ta jízda byla opravdu dobrá. Těžko se na ní hledaly chyby. Samozřejmě tam maličké byly, ale byla to výborná jízda,“ říkal Bank Radiožurnálu.

Pro první místo si dojela Rakušanka Nina Ortliebová o pouhou setinu sekundy před Italkou Federicou Brignoneovou. Na Ortlieboou ztratila Ledecká 0,55 setin.

Ledecká se kromě skvělého výsledku může radovat i z toho, že se dostala v bodování Světového poháru přes 500 bodů a ve finále v Cortině d'Ampezzo může nastoupit do všech disciplín. A toho využije a měla by jet všechny disciplíny, tedy sjezd, super-G, obří slalom i slalom.

Česká závodnice se totiž specializuje na rychlostní disciplíny, jako jsou sjezd a super-G, ale kdyby se za jiných okolností chtěla postavit na start třeba slalomu nebo obřího slalomu, tak tam nemá ve Světovém poháru v podstatě šanci. Jednak proto, že třeba ve slalomu ani není nejlepší Češkou, a také proto, že kdyby už se dostala do kvóty pro počet startujících za zemi, tak by jela úplně poslední, protože nemá vyjeté body.

Takhle to znamená, že když se do takového závodu bude chtít přihlásit, pojede se startovním číslem 31, případně 32, což je mnohem lepší než jet například s pětapadesátkou. A pokoření pětisetbodové hranice je zadostiučiněním i pro Tomáše Banka.

„Kdysi jsem o tom snil s Ondrou, ale tomu se to nikdy nepovedlo. Nejvíc měl 330. Je to poprvé v životě a je to strašně dobrý pocit,“ říká Tomáš Bank, který dřív trénoval svého bratra Ondřeje, v současnosti rovněž trenéra Ester Ledecké.

Finále čeká Ledeckou a spol. za dva týdny. Zatím ale není jisté, jestli se na něm představí i Američanka Mikaela Shiffrinová. Ta se totiž poté, co jí na konci ledna náhle zemřel otec, tak se vrátila za rodinou do Colorada a soudě podle jejích zpráv na sociálních sítích to nevypadá, že by měla pomyšlení na závodní lyžování.

Také je otázkou, jak to s finále Světového poháru vzhledem k současné situaci ohledně koronaviru na severu Itálie bude, ale zatím se ale žádné přesouvání ani rušení nechystá.