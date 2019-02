Mistrem světa v kombinaci je Francouz Pinturault, český lyžař Zabystřan dosáhl nejlepšího výsledku kariéry

Kombinaci na mistrovství světa v Aare vyhrál francouzský lyžař Alexis Pinturault. Stříbrný medailista z loňských olympijských her v Pchjongčchangu získal první individuální titul v kariéře. Druhý nečekaně skončil Slovinec Štefan Hadalin, třetí byl Marco Schwarz z Rakouska. Jan Zabystřan dojel na 15. místě, což je pro něj nejlepší individuální výsledek kariéry. Åre 18:12 11. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Francouzský lyžař Alexis Pinturault | Foto: Alessandro Trovati | Zdroj: ČTK/AP

Sedmadvacetiletý Pinturault po sjezdu figuroval na 24. místě a triumf si zajistil druhým nejlepším časem ve slalomu, v němž nestačil pouze na Hadalina. Slovinský lyžař po životním vystoupení získal se ztrátou 24 setin stříbro, Schwarz na třetí pozici zaostal o půl sekundy.

Quel slalom d'Alexis Pinturault !! Le Français est passé en tête à l'issue de cette manche !! On est pas loin de la médaille !! @Are2019 #MondiauxSki pic.twitter.com/7LoRC1gYRg — France•tv sport (@francetvsport) 11 February 2019



Nejlepším z českých reprezentantů byl Jan Zabystřan na patnáctém místě, kterým na šampionátu vyrovnal dosavadní české maximum Ester Ledecké z kombinace žen. Zabystřan byl po sjezdu osmadvacátý a po slalomu si devátým časem polepšil na konečnou 15. příčku. Ondřej Berndt obsadil 36. místo.

„Je to motivace do dalších závodů. Uvidíme, jestli kombinaci zruší kombinaci nebo ne. Do další sezony bych měl pěknou startovní pozici,“ řekl Zabystřan pro Českou televizi.

Pinturault titulem navázal na dva triumfy v kombinaci ve Světovém poháru. Kromě kombinačního stříbra z Pchjongčchangu má na kontě také dvě bronzové medaile z obřího slalomu na olympiádě a jednu ze světového šampionátu. Předloni byl na mistrovství členem vítězeného francouzského družstva.

Pro Francii se stal Pinturault prvním mužským mistrem světa v kombinaci od Michela Viona z roku 1982. Celkem jde o osmý titul Francie v této disciplíně, čímž vyrovnala rekord Rakouska.

Mistrovství světa ve sjezdovém lyžování v Aare (Švédsko):

Muži - kombinace:

1. Pinturault (Fr.) 1:47,71 (sjezd: 1:08,79 + slalom: 38,92), 2. Hadalin (Slovin.) -0,24 (1:09,15+38,80), 3. Schwarz (Rak.) -0,46 (1:08,52+39,65), 4. Tonetti (It.) -0,67 (1:08,29+40,09), 5. Strasser (Něm.) -0,80 (1:08,99+39,52), 6. Muffat-Jeandet (Fr.) -0,81 (1:08,76+39,76), 7. M. Caviezel -0,86 (1:07,90+40,67), 8. Aerni (oba Švýc.) -1,02 (1:08,50+40,23), 9. Paris (It.) -1,51 (1:07,27+41,95), 10. Monsen (Švéd.) -1,63 (1:08,52+40,82), ...15. Zabystřan -2,00 (1:08,95+40,76), 36. Berndt -4,38 (1:10,01+42,08), Klinský (všichni ČR) nedokončil sjezd.