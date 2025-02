Týmová kombinace. Lyžaře Zabystřana s Krýzlem čeká na mistrovství světa nová olympijská disciplína

Na mistrovství světa v alpském lyžování se v úterý pojede závod, který předtím elitní lyžaři nikdy nejeli. Jmenuje se týmová kombinace a nahrazuje disciplínu zvanou alpská kombinace. Nový typ závodu je ale vhodný jen pro někoho. Od zpravodaje z místa Saalbach 8:28 11. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český lyžař Jan Zabystřan | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jde o to, že nově budou na kombinaci potřeba dva. Dříve jel jeden lyžař rychlostní a technickou disciplínu, teď pojede jeden člověk sjezd a jiný slalom. To je velký problém pro lyžaře z malých zemí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říká lyžař Jan Zabystřan na nový týmový závod na mistrovství světa

„Předtím to úplně nehrálo do karet podle mě velkým státům a možná proto se to zrušilo, protože ty menší státy měly větší šanci. Tady jede druhý nejlepší slalomář světa s prvním nejlepším sjezdařem světa, takže pro ty největší státy to hraje nejlépe,“ vysvětluje Jan Zabystřan, že některé to vyřadí úplně.

Slovenka Petra Vlhová, která žádnou jinou krajanku mezi elitou nemá, proto ani příští rok na olympiádě nemůže takový závod jet.

Naopak silné státy složí velmi silné dvojice, třeba Američanka Mikaella Shiffrinová v úterý pojede spolu s vítězkou sjezdu Breezy Johnsonovou.

„Myslím, že to bude zajímavé, protože jednotlivé státy mohou nasadit více dvojic. Konkurence se zvýší. Dobrých sjezdařů je nějaký počet a dobrých slalomářů také, takže když se to dá dohromady, tak špička, která bude bojovat o lepší umístění, se oproti klasické kombinaci rozšíří,“ míní Kryštof Krýzl, který právě se Zabystřanem pojede tento závod mezi muži.

Úterní ženský závod začne sjezdem v 10 hodin.