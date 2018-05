Vedení alpského lyžování chce až čtyřnásobný rozpočet, pomoct má reklama na kombinéze Ledecké

„Do 30. května musí reprezentanti podepsat své reprezentační smlouvy. Do té doby bychom měli mít uzavřenou dohodu se Sport Investem,“ uvědomuje si nový šéf svazu lyžařů Ladislav Forejtek, že jedním z prvních úkolů nové rady bude jednání s marketingovou agenturou, která zastupuje Ester Ledeckou.

Právě agentuře totiž lyžařský svaz bude chtít prodat 2 reklamní plochy na kombinéze, přičemž jedna plocha má rozlohu 50 cm čtverečních. Pokud se to Forejtkovi a jeho týmu nepodaří, prostor propadne reprezentantce k jejímu osobnímu využití.

„Bereme, že Ester Ledecká je ikona lyžování a budeme se snažit jí pomáhat v dalším rozvoji, ač má svou agenturu, se kterou si sedneme a budeme hledat řešení. Chceme se domluvit taky, aby byly všechny strany spokojené,“ říká nový místopředseda úseku alpských disciplín Filip Brýdl.

I manažer Ledecké Viktor Valta z agentury Sport Invest Radiožurnálu potvrdil, že o reprezentačních smlouvách budou s Forejtkem teprve jednat. Vzhledem k časové vytíženosti Ledecké jiná forma spolupráce se Svazem lyžařů podle Valty pravděpodobně nebude možná.

„Esterčin čas je bohužel vzácný a je nereálné, aby ho nafoukla. Má svůj tréninkový a závodní program, který musí být respektovaný svazem, partnery i námi. Víc času tam nenajdeme,“ vysvětluje manažer dvojnásobné olympijské vítězky Viktor Valta.

Spolupráce s protikandidátem

Kromě marketingového potenciálu Ledecké ale bude chtít úsek alpských lyžařů shánět finance i jiným způsobem. Rada bude chtít spolupracovat i s nezvoleným protikandidátem Robertem Chmelařem.

„Byla by škoda, kdyby se obě skupiny, které proti sobě kandidovaly, nespojily a nepomohly českému lyžování. Rádi bychom udělali ambasadory českého lyžování, to může být Jan Hudec i další lyžaři. To je nápad Roberta Chmelaře a rádi bychom se o tom s ním bavili,“ nabízí spolupráci Filip Brýdl.

„Chtěli bychom sponzorům nabídnout konkrétní financování konkrétní věci, aby viděli, kam peníze přesně jdou a komu pomáhají. Pomohli by tak výchově dalšího talentu v českém lyžování,“ dodává Brýdl, podle kterého českému lyžování pomůže právě transparentnost.

Doposud měl úsek k dispozici milion korun od sponzorů. Cílem nové rady je tento rozpočet do konce března příštího roku navýšit o další 3 miliony korun.