Ledecká dojela ve sjezdu v Bansku dvacátá, v celkovém pořadí disciplíny se propadla na třetí místo

Ester Ledecká skončila po úspěšném představení na snowboardu dvacátá v lyžařském sjezdu Světového poháru v Bansku a v pořadí disciplíny klesla na třetí místo. Na zledovatělé a technické trati v Bulharsku vyhrála vedoucí žena celkového pořadí SP Mikaela Shiffrinová z USA. Bansko (Bulharsko) 12:01 24. ledna 2020

Hvězda technických disciplín Shiffrinová ovládla sjezd podruhé v kariéře, poprvé uspěla v prosinci 2017 v Lake Louise. Celkem si připsala 65. výhru v závodu SP. Druhá skončila o osmnáct setin pomalejší Italka Federica Brignoneová, která vede pořadí obřího slalomu. S nimi se poprvé dostala na stupně vítězů Švýcarka Joana Hählenová.

Vítězka úvodního sjezdu sezony v Kanadě Ledecká startovala jako třetí a po projetí cílem vedla před Němkou Viktorií Rebensburgovou. Z čela ji ale vzápětí o tři setiny sesadila Rakušanka Mirjam Puchnerová a postupně se česká lyžařka propadla až na konec druhé desítky. Za vítěznou Shiffrinovou zaostala čtyřiadvacetiletá Češka o dvě a půl sekundy.

Ledecká se vrátila na lyže ze snowboardu, na kterém minulý týden skončila druhá v úterním paralelním slalomu a v sobotu vyhrála paralelní obří slalom.

Pořadí sjezdu vede Švýcarka Corinne Suterová, která byla o šest míst před Ledeckou. Díky výhře se před českou lyžařku dostala o 13 bodů i Shiffrinová.

Američanku ohrožovala ještě slovenská slalomářka Petra Vlhová, která na posledním mezičasu vedla o dvě setiny, ale před cílovým skokem chybovala a ztratila sekundu. Přesto ve svém teprve druhém sjezdu mezi elitou v kariéře skončila šestá. Na náročné trati se z padesáti startujících do cíle nedostalo šestnáct sjezdařek. Žádná se nezranila.

Závod byl náhradou za zrušený prosincový sjezd ve Val d'Isere. V sobotu je na programu další sjezd, v neděli se uskuteční superobří slalom.

SP ve sjezdovém lyžování v Bansku (Bulharsko): Ženy - sjezd:

1. Shiffrinová (USA) 1:29,79, 2. Brignoneová (It.) -0,18, 3. Hählenová (Švýc.) -0,23, 4. E. Curtoniová -0,32, 5. Bassinová (obě It.) -0,36, 6. Vlhová (SR) -1,03, 7. Miradoliová (Fr.) -1,41, 8. Weidleová (Něm.) -1,61, 9. Siebenhoferová (Rak.) -1,70, 10. Johnsonová (USA) -1,77, ...20. Ledecká (ČR) -2,55.

Průběžné pořadí sjezdu (po 4 z 9 závodů): 1. C. Suterová (Švýc.) 243, 2. Shiffrinová 206, 3. Ledecká 193, 4. Schmidhoferová (Rak.) 154, 5. Marsagliaová 132, 6. Goggiaová (obě It.) 112.

Průběžné pořadí SP (po 19 z 39 závodů): 1. Shiffrinová 1075, 2. Brignoneová 795, 3. Vlhová 766, 4. Holdenerová (Švýc.) 493, 5. Bassinová 460, 6. Gisinová (Švýc.) 405, ...14. Ledecká 234, 71. Dubovská 35, 85. Capová (obě ČR) 21.