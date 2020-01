‚Doufám, že to zase půjde tak, jak má.‘ Ve Flachau přejí Dubovské slovenští fanoušci

V úterý čeká elitní lyžařky ve Světovém poháru slalom v rakouském Flachau. Na podporu fanoušků se tu bude moct kromě domácích závodnic spolehnout mimo jiné také jediná česká závodnice na startu Martina Dubovská. Palce jí totiž bude držet i početná výprava ze Slovenska, za které Dubovská ještě v šestnácti letech závodila. Flachau (Rakousko) 10:53 14. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martina Dubovská. | Foto: Daniel Stiller / Bildbyrån | Zdroj: Reuters

Když odcházela Martina Dubovská z tréninku, jako jednu z mála ji zastavovali fanoušci. Byli to Slováci, kteří čekali na Petru Vlhovou, ale dobře si pamatují, že Dubovská do šestnácti let závodila za Slovensko, kde stále žije.

„Říkáme si, že to je nejbližší slalom ze Slovenska. Flachau vychází z časového hlediska nejlépe. Přijeli jsme fandit Petře, ale i Martině,“ řekl Radiožurnálu jeden ze slovenských fanoušků.

„Je super, že tolik lidí teď začalo fandit lyžování, a je taky super, že Petra a všichni máme podporu. Když byl minulý rok Světový pohár ve Špindlerově mlýně, tak bylo perfektní poslouchat celou cestu fanoušky. Je to jiné, než když jsme v Rakousku, když jsme někde u nás,“ říká Martina Dubovská.

Dubovská začala tuto sezonu Světového poháru senzačním devátým místem ve finském Levi.

„Tam to bylo super, ale teď poslední dva nebo tři závody nebyly podle představ. Dva jsem nedojela a jeden byl úplná katastrofa. Doufám, že tady se to změní a zase to půjde tak, jak má,“ doufá Dubovská.

Třeba se tady ve Flachau začne Dubovské zase dařit a přiblíží se své kamarádce Vlhové, se kterou měla možnost před dvěma týdny trénovat.

„Po Novém roce jsme spolu trénovali v Itálii a byl to perfektní trénink, za což jsem vděčná. Můj otec se zná s jejím trenérem, takže se to tak dohodlo. S Petrou jsem trénovala už kdysi dávno, takže to pro mě nebylo takové ‚wow‘, ale určitě se můžu od té nejlepší učit,“ říká Dubovská.

Před čtyřmi lety tu měli čeští a slovenští fanoušci hodně bujarou noc, vyhrála totiž Veronika Zuzulová před Šárkou Strachovou. Martina Dubovská ale má zatím nižší cíle než pódium.

„Hlavně podat takový výkon, na který mám,“ říká česká reprezentantka. Ideálně chce tedy v závodě, který začíná v 18.00, skončit do 30. místa, aby brala body do Světového poháru.