Ledecká a spol. se na svah nedostanou ani v neděli, pořadatelé závod ve Val d'Isere podruhé zrušili

Kvůli sněžení a větru se ani v neděli neuskuteční ve Val d'Isere sjezd Světového poháru lyžařek, v němž měla Ester Ledecká hájit vedení v disciplíně. Tři hodiny před plánovaným startem jej pořadatelé zrušili, neboť po nočním přívalu sněhu nezvládli trať upravit. Val d'Isere 9:16 22. prosince 2019

Sjezd se měl původně uskutečnit již v sobotu, ale počasí v Savojských Alpách lyžařkám nepřálo. Dnes měly dostat druhou šanci v 11 hodin. Zda bude závod nahrazen, zatím federace FIS neoznámila.

Hlavním cílem je mít bezpečný závod, vysvětluje šéf Světového poháru zrušení sjezdu ve Val d'Isere Číst článek

Že se závod neuskuteční ani v neděli, už mnohé závodnice a jejich týmy tušily den předtím. Třeba Slovenka Petra Vlhová to vzdala už v sobotu a z Francie odjela.

„Podmínky nejsou nejlepší. Napadlo trochu víc sněhu a zítra to má být stejné, takže s ohledem na to, co se stalo, že zrušili i kombinaci, jsme se rozhodli, že odsud jedeme pryč,“ řekla Radiožurnálu Vlhová.

Zato Ledecká, které se letos ve sjezdech daří a má v nich výborné výsledky v závodech i trénincích, do poslední chvíle doufala, že se na start ještě dostane. „Vždycky věřím do poslední chvíle, že se to pojede. Takže dokud neřeknou, že se to ruší, tak to nevzdávám,“ usmívala se Ledecká.

Ledecká si červené číslo vybojovala díky vítězství a čtvrtému místu v úvodních sjezdech sezony v kanadském Lake Louise. V jediném oficiálním tréninku ve Val d'Isere zajela dvojnásobná olympijská vítězka ve čtvrtek čtvrtý čas.