Sjezd Světového poháru žen zrušilo husté sněžení. Dopoledne napadlo ve Val d'Isere a okolí přibližně 20 centimetrů sněhu, od čtvrtka ho tak celkem přibylo více než 30 centimetrů. I když se pořadatelé snažili, kvůli takovým přívalům nemohli pustit Ester Ledeckou ani jejích 50 soupeřek na trať. Val d'Isere 15:58 21. prosince 2019

Odpoledne už ve Val d'Isere krásně svítí slunce, jenže ráno to vypadalo úplně jinak. Napadlo tu napadlo přibližně 20 centimetrů sněhu, což bylo pro závodnice nebezpečné.

Hlavním cílem je mít bezpečný závod, vysvětluje šéf Světového poháru zrušení sjezdu ve Val d'Isere

„Je to vždycky těžké rozhodnutí, ale hlavním cílem je vždy mít bezpečný závod. Sněžení bylo mnohem silnější, než jsme čekali - do dvou v noci bylo všechno v pořádku, v noci jsme to uklidili, ve 4.30 ale zase začalo sněžit, takže jsme v 6.30 vstali a šli zpátky na sjezdovku,“ vysvětluje Radiožurnálu šéf Světového poháru Slovinec Peter Gerdol, jak se pořadatelé snažili dostat sníh ze sjezdovky.

„V některých sekcích jsme měli lopaty, někde rolbu, někde skútry. Tady byl ale problém, že kvůli vysoké teplotě se sníh spojil s původní vrstvou a poškodil ji. To je v rychlostních disciplínách špatné, protože trať musí být všude stejně tvrdá,“ dodává Gerdol.

To je právě ten důvod, proč se nezávodí v sobotu odpoledne. Sníh na trati změknul, naleptal původní ledový podklad - a tohle může znovu spravit zase noční ochlazení. Pro pořadatele ve Val d'Isere je to smutná vizitka, museli minulý víkend zrušit už jeden mužský závod a teď s těžkým srdcem i první ženský.

„Pořádáme závod pro 51 lidí a cílem je, aby byl pro všechny bezpečný a férový. Teď nám to přišlo moc riskantní,“ vysvětluje Gerdol, který krátce nato posvětil zrušení nedělní kombinace, místo které je plánovaný náhradní sjezd. Vzhledem k předpovědi, že tu má napadnout další půlmetr sněhu, tomu ale moc týmů nevěří.