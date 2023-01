Na domácí půdě chci zajet čtyři super jízdy, říká před závody ve Špindlerově Mlýně Dubovská

Nejlepší alpské lyžařky čekají ve Špindlerově Mlýně závody Světového poháru ve slalomu. Kromě hvězd v čele s Mikaelou Shiffrinovou a Petrou Vlhovou bude na startu i několik českých závodnic. Největší naděje fanoušci vkládají do Martiny Dubovské. Vypořádá se na domácí půdě s větším tlakem? Využije naplno fanouškovské podpory? Před sobotním závodem jí vyzpovídala reportérka Radiožurnálu Sport Barbora Kovaříková. Poslechněte si celý rozhovor. Špindlerův Mlýn 7:35 28. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martina Dubovská ve Flachau bodovala jen jednou. Přesto zde jezdí ráda. Jak se jí zadaří ve Špindlerově Mlýně? | Foto: Christian Hartmann | Zdroj: Reuters

Martino, v jaké jste náladě před závody?

Na víkend se moc těším, je to doma, navíc dva slalomy, nic lepšího už jsem si nemohla přát. Organizátoři odvedli skvělou práci, trať je v dobrém stavu, takže se těším.

Co je ve Špindlerově Mlýně potřeba ke zvládnutí tratě?

Je důležité chytit hned na začátku ve strmé části dobrý rytmus. Pak je potřeba dobrý nájezd do rovinky a udržení rychlosti v závěrečném hanku.

Jste známá tím, že třeba na sjezdovce v Levi máte rovinku jednu z nejrychlejších na světě. Není to tady trochu kontraproduktivní?

Není to nejlepší. Ten kopec ale znám, takže vím, co mám dělat. Snad mi to vyjde.

Očekává se velká fanouškovská podpora i díky fanklubu Petry Vlhové, vnímáte to?

Moc se na to těším. Už před čtyřmi lety byli fanoušci skvělí, letos to bude ještě větší.

Máte za sebou hodně povedených závodů, cítíte větší tlak?

Snažím se soustředit na svoje výkony, dělám to hlavně pro sebe. Tlak je samozřejmě větší, ale snažím se ho nevnímat.

S jakým výsledkem ve Špindlerově Mlýně budete spokojená?

Oba dva dny chci dojet do cíle a dojet rychle. Chci zažít čtyři super jízdy.

Co je k tomu potřeba udělat?

Jít do toho srdcem a jet to, co umím. Mám to naježděné, tak už to jen předvést v závodě.

Úvodní kolo slalomu začíná ve Špindlerově Mlýně v sobotu v 9:30, v neděli pak v 9:15. Přímé přenosy z obou závodů uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu Sport.