Atmosféra je tu chvílemi bláznivá, chválí slovinská biatlonistka Lampičová. Doufá v návrat pravé zimy

Slovinka Anamarija Lampičová se biatlonu věnuje teprve druhou sezonu. Předtím sbírala úspěchy v běžeckém lyžování, kde vyhrála tři závody Světového poháru a v roce 2021 získala malý křišťálový glóbus za sprint. Z mistrovství světa má stříbro a dva bronzy. Nyní se snaží na své úspěchy navázat. O aspektech změny sportu a především o biatlonového světovém šampionátu v Novém Městě na Moravě mluvila během volného dne pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál. Od zpravodaje z místa Nové Město na Moravě 7:00 9. února 2024

Slovinská biatlonistka Anamarija Lampičová | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jste na svém druhém biatlonovém mistrovství světa. Devátým místem ve středeční smíšené štafetě jste zaznamenala svůj doposud nejlepší výsledek. Jak jste byla se závodem spokojená?

S výsledkem jsem spokojená. Hlavně jsem moc ráda, že tady můžu závodit a být součástí slovinského týmu.

Jak se vám líbila atmosféra ve Vysočina Aréně při prvnímu závodu?

Už loni tady byla atmosféra skvělá a tím, že je teď mistrovství světa, je to asi ještě lepší. Fandí nám tu teď ještě daleko víc lidí. Chvílemi je to bláznivé.

Anamarija Lampičová na tréninku během volného dne | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jaké bylo vyrovnávat se s nepříznivým počasím?

Asi nikdo nemá rád tyhle podmínky. Trať je pomalá a měkká. Určitě je to jedna z nejtěžších tratí letošní sezony i kvůli neustálému dešti.

Loni se mistrovství světa konalo v Oberhofu, který je známý nepříjemným a proměnlivým počasím. Necítíte trochu dejá vu?

Je to docela podobné. Doufám, že přijdou chladnější dny a vrátí se pravá zima, ale předpověď nevypadá dobře. Pokusím se ale i tak dostávat ze sebe to nejlepší a uvidíme, co se stane.

Účastnila jste se i čtyř mistrovství světa v klasickém lyžování. Dají se porovnat se světovými šampionáty v biatlonu?

Záleží, ve které zemi se jezdí. Na biatlon ale určitě chodí víc diváků. I na závody Světového poháru. Užívala jsem si ale i běžecká mistrovství. Dosáhla jsem tam skvělých výsledků, tak doufám, že to zopakuji i v biatlonu.

Můžeme od vás tedy čekat nějaké medaile?

Myslím, že všichni biatlonisté tady sní o tom, že získají medaili, takže samozřejmě sním taky.

Lampičová s bronzovou medailí ze sprintu z mistrovství světa v klasickém lyžování 2021

Musela jste nějak upravit svou techniku běhu, když teď jezdíte s malorážkou na zádech?

Dostávám hodně komentářů, že když jsem změnila sport, tak určitě budu muset upravit techniku běhu a zpomalím, ale mně to tak nepřijde. Mám pocit, že jezdím stejně, jako když jsem dělala běžecké lyžování.

Samozřejmě s sebou táhnu na zádech nějakou váhu, ale není to tak vážné, abych musela výrazně měnit techniku.

Biatlonu se věnujete druhým rokem. Cítíte se teď jako biatlonistka sebevědoměji, než třeba na konci loňské sezony?

Určitě, ale jsem stále v procesu. Učím se každý den, ale jde to správným směrem. Mám pocit, že se zlepšuji každý týden. Možná to ostatní nevidí, ale já i moji trenéři to vidíme. Samozřejmě nemůžu změnit sport a přes noc se stát nejlepší biatlonistkou světa. Je to proces a jdu den po dni. Nepotřebuji nikam spěchat.