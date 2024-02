Návrat byla neplánovaná akce. Motivuje mě syn, říká biatlonistka Kuzminová

Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová přes čtyři roky nezávodila, ale nyní se do světa vrcholového biatlonu vrací. Trojnásobná olympijská vítězka a mistryně světa už v Novém Městě na Moravě absolvovala smíšenou štafetu a plánuje ještě minimálně dva starty. O svých aktivitách během pauzy i aktuálních ambicích mluvila v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Nové Město na Moravě 10:33 9. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenská biatlonistka ruského původu Anastasia Kuzminová | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jaké to je se po pár letech zase vrátit mezi biatlonovou elitu?

Pár let to je. Minulý rok jsem tu stála jako divák. Mám obrovskou radost, že tu stojím v areálu, který miluji, zase jako sportovkyně. Míchají se ve mně emoce, ale převládá radost, protože vidím lidi, kteří mi chyběli, a je tu samozřejmě atmosféra, na kterou jsem se netěšila jenom já, ale všichni.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si příběh slovenské biatlonistky Anastasie Kuzminové, která se po čtyřech letech vrací do světového biatlonu

Kdo vás přivítal zpátky nejhezčím způsobem?

Je to starší generace sportovců, kteří mě znali jako Nasťu Kuzminovou, která závodila ráda a s velkým srdcem. Ty mladší teprve poznávám.

Co vás přimělo se vrátit?

Byla to neplánovaná akce. Hlavní motivací byl můj syn, kterému už nestačím, a věnuje se běžeckému lyžování. Máme projekt Kuzmina Team, který je pro sportovce starší 16 let a snažím se je připravit do reprezentace.

S nimi jsem strávila poslední čtyři roky jako sparingpartnerka na střelnici nebo poradkyně. Viděla jsem, že efektivita bude lepší, když to budu dělat jako ještě aktivní sportovkyně, protože rady budu dávat přímo z trati.

Už jsem trochu zaváhala, když přišel Slovenský svaz, abych se zúčastnila mistrovství světa v letním biatlonu. Ale tady jsem po půl roce. Doběhnout ale ty zameškané roky je náročné.

Jak jste vlastně strávila těch skoro pět let bez biatlonu?

Byla jsem aktivní na klubové úrovni. Prožívala jsem u televize všechny závody a přežívala i ty těžké covidové roky jako olympiádu v Číně, která byla pro všechny velkou zkouškou. Snažila jsem se pracovat s našimi sportovci, aby byli připravení na velké závody. A taky jsem se chtěla věnovat rodině a svým dětem, které jsem trochu zanedbávala během své aktivní kariéry.

A střílela jste tedy během své pauzy?

Střelba pro mě byla zajímavá, protože jsem dost času trávila na střelnici jako sprint partnerka, což je vidět i teď, že časy střelby jsou slušné. Ještě kdybych dokázala trefovat všechny terče, to by byla pecka.

Atmosféra je tu chvílemi bláznivá, chválí slovinská biatlonistka Lampičová. Doufá v návrat pravé zimy Číst článek

Co od sebe očekáváte tady v Novém Městě na Moravě?

Mojí hlavní úlohou je být dobrou oporou pro náš reprezentační tým. Běžela jsem smíšenou štafetu a čeká mě určitě i ženská štafeta, kde poběžím čtvrtý úsek. Taky bych ráda vyzkoušela sprint, protože individuální závody mě stále lákají.

Už jsem si to vyzkoušela na mistrovství Evropy v Orsblie, kde jsem byla trošku zklamaná tím, že jsem ještě neměla formu. Čtyři měsíce příprav před mistrovstvím nestačily. Taky mi chybí pravidelné závodění, takže uvidím, co mi přinesou zkušenosti z Nového Města, a jestli se budu moct posouvat dál.

Jste velká šampionka, olympijská vítězka a mistryně světa. Jak těžké je přijmout to, že těm nejlepším už nestačíte?

Přesně na to jsem se musela velmi intenzivně připravit v hlavě, že nebudu ta samá Nasťa jako dřív. Ostatní děvčata čtyři roky trénovala a zdokonalovala se. Já si užívala život matky a byla například součástí projektu Slovenského olympijského výboru a dalších projektů. Byla jsem skoro taková amatérská sportovkyně.

Naběhnout do rozběhnutého kolotoče uprostřed sezony, kdy děvčata už mají za sebou letos několik Světových pohárů, není jednoduché. Je asi i potřeba se omluvit fanouškům, kteří čekali, že Nasťa přijde a bude okamžitě sbírat medaile. Realita je trošku jiná.

Rozhovor ve studiu: Gabriela Soukalová Rozhovor ve studiu: Michael Málek Ženský sprint

Mužský sprint

Ženský stíhací závod Mužský stíhací závod

Ženský vytrvalostní závod

Mužský vytrvalostní závod

Závod smíšených dvojic

Ženská štafeta Mužská štafeta

Ženský závod s hromadným startem Mužský závod s hromadným startem