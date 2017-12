Nové Město, mistrovství světa, bolavá lýtka. Koukalová nezávodí, přesto je favoritkou Sportovce roku

Psal se ještě rok 2016, ale už bylo po uzávěrce minulého ročníku Sportovce roku, takže i tenhle triumf dost možná řada hlasujících z Klubu sportovních novinářů letos zohlednila. Gabriela Koukalová jako první česká biatlonistka dokázala zvítězit ve SP na domácím stadionu v Novém Městě na Moravě.

„Je to nejhezčí moment mojí kariéry a říkám si, jestli je vůbec ještě něco víc. Jestli mě to vůbec ještě láká na olympiádu, protože si neumím představit větší dojetí,“ vyprávěla tehdy Radiožurnálu Gabriela Koukalová.

Za vítězstvím ji tehdy hnalo 34 tisíc fanoušků na stadionu, další miliony fandily u rádií a televizí.

„Doufám, že je to krásný dárek pro všechny návštěvníky a fanoušky, kteří nás přijeli podpořit. Že jsou teď všichni nadšení odvezli si odsud nezapomenutelné zážitky, stejně jako my závoďáci,“ líčila.

Další si pak Gabriela Koukalová přivezla z únorového MS. „Ty seš ďábel, ty seš drak,“ objímal ji v cíli kouč Zdeněk Vítek.

„Je to úžasné, těch pocitů přišlo tolik, vůbec se v tom neorientuju. I to, že jsem pod zrzavou barvou trochu blonďatá, napomáhá, že si pocity uvědomím vždycky, až když je po všem,“ říkala tehdy čerstvá mistryně světa.

'Když nebudu na startu, svět se nezboří'

Ke zlatu přidala Koukalová na šampionátu v Hochfilzenu ještě stříbro a bronz, ale že by pro ni byl rok 2017 bez chybičky, to se nedá říct. Možná to zakřikla, když říkala, že neví, jestli ji to ještě láká na olympiádu, teď se totiž zdá, že na ni opravdu nepojede, protože ji od června neustále trápí zraněná lýtka.

„Zlato z olympiády dost pravděpodobně mít nebudu, ale když nebudu na startu, svět se nezboří. Nikdo nejsme nenahraditelní,“ přemýšlela Gabriela Koukalová na začátku prosince.

Novinky se snad dozvíme na večerním vyhlášení Sportovce roku, kde si možná na závěr aspoň trochu zvedne náladu, patří totiž mezi velké favoritky.

Finálová nominace ankety Sportovec roku: Jednotlivci: Josef Dostál, Martin Fuksa, Gabriela Koukalová, Ester Ledecká, Adam Ondra, Karolína Plíšková, Martina Sáblíková, Ondřej Synek, Barbora Špotáková, Jakub Vadlejch.

Kolektivy: Sk Slavia Praha, HC Kometa Brno, reprezentace ČR v malém fotbale.