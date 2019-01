Stíhací závod opět v režii Johannese Böa, Krupčík zajel nejlepší výsledek kariéry

Po pátečním sprintu byl v sobotu na programu stíhací závod mužů. Do něj odstartoval jako první norský lídr Světového poháru Johannes Thingnes Bö. O dvacet sekund za ním vyjeli do závodu jeho krajan Erlend Bjöntegaard a Francouz Antonin Guigonnat.

Z českých závodníků si nejlepší startovní místo zajistil Michal Krčmář, který do stíhačky odstartoval s číslem 13. Jako třiadvacátý odstartoval Tomáš Krupčík. Další kvalifikovaný - Ondřej Moravec do závodu nenastoupil.

Bö rozeběhl závod sebevědomě a před první střelbou ještě navýšil svůj náskok na druhého Bjöntegaarda. Na čele se udržel i přes jednu chybu na střelnici.

Dobrý vstup do závodu zaznamenali také čeští reprezentanti, kteří se na první střelbě vyvarovali chyb. Na druhé už se jim to ale nepovedlo a oba napáchali po jedné chybě.

Zatímco na čele závodu se stále držel Bö a Guigonnat, druhý muž sprintu Bjöntegaard z vedoucí trojce odpadl, protože na druhé střelbě dvakrát chyboval. Blíže stupňům vítězů se naopak přiblížili Rakušan Simon Eder a Martin Fourcade z Francie.

Třetí střelecká položka byla první, kde Johannes Bö nechyboval. To se promítlo na umístění, kde se odtrhl od dorážejícího Guigonnata a vytvořil si náskok okolo 23 sekund.

Trestným okruhům se po třetí střelbě nevyhnuli ani čeští závodníci. I tak ale Krčmář odjížděl jako desátý, Krupčík vinou dvou chyb o devět pozic za ním.

Bö si stále udržoval náskok na první pozici a z poslední střelecké položky odjížděl navzdory jedné chybě s téměř půlminutovým náskokem na druhého Guigonnata. O dvacet sekund za ním vyrazil do posledního úseku Martin Fourcade.

Norský biatlonista si už náskok pohlídal a s přehledem dojel na prvním místě před Guigonnatem. Z vítězství se radoval už pojedenácté v sezoně.

Třetí Martin Fourcade závěr závodu nezachytil a dostalo se před něj duo krajanů Simon Desthieux a Quentin Fillon Mallet. V těsném finiši nakonec třetí místo uloupil druhý jmenovaný.

Michal Krčmař bral dvanácté místo, protože se ani na poslední položce nevyvaroval chyby. S celkovým počtem čtyř chyb dojel do cíle Tomáš Krupčík, nelichotivá střelecká bilance mu přesto stačila na solidní 18. místo, které je pro jednatřicetiletého závodníka nejlepší výsledek kariéry.

Závody SP v biatlonu v Anterselvě (Itálie):

Muži - stíhací závod (12,5 km):

1. J. T. Bö (Nor.) 31:33,7 (3 trest. okruhy), 2. Guigonnat -34,8 (1), 3. Fillon Maillet -40,6 (2), 4. Desthieux -40,6 (2), 5. M. Fourcade (všichni Fr.) -50,9 (3), 6. Peiffer (Něm.) -56,7 (2), 7. Loginov (Rus.) -57,5 (1), 8. Eder (Rak.) -1:29,9 (2), 9. Hofer (It.) -1:40,5 (3), 10. Birkeland (Nor.) -1:49,4 (3), ...12. Krčmář -1:55,4 (3), 18. Krupčík -2:27,8 (4), Moravec (všichni ČR) nenastoupil.

Průběžné pořadí SP (po 14 z 26 závodů): 1. J. T. Bö 782, 2. Loginov 527, 3. M. Fourcade 511, 4. Desthieux 481, 5. Eder 468, 6. T. Bö (Nor.) 434, ...14. Krčmář 282, 20. Moravec 235, 51. Krupčík 41.