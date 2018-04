Asi to bude chvilku nezvyk, říká krasobruslařka Dušková o konci spolupráce s Bidařem

Před dvěma lety se stali juniorskými mistry světa, letos skončili čtrnáctí na olympijských hrách a těsně za nejlepší desítkou na světovém šampionátu. Od další sezóny z nich ale mohou být soupeři. Krasobruslaři Anna Dušková a Martin Bidař oznámili, že už spolu nebudou soutěžit. Praha 17:30 27. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Bidař a Anna Dušková | Foto: Alessandro Garofalo | Zdroj: Reuters

„Je mi to strašně líto, protože Anička s Martinem jsou stále našimi jedinými juniorskými mistry světa v krasobruslení. Pro nás měl ten pár ohromnou budoucnost,“ mrzí konec nadějného páru předsedkyni Českého krasobruslařského svazu Věru Tauchmanovou.

První pochybnosti o další spolupráci se objevily už během únorových olympijských her, nakonec ale Dušková s Bidařem dokončili sezónu a na světovém šampionátu byli jedenáctí. Snažili se najít kompromis, ale shodnout se nedokázali.

Anna Dušková bude za rok maturovat na gymnáziu, ráda by poté studovala medicínu, proto chce zůstat v Česku a dál pokračovat se současnou trenérkou.

„Střední škola se přeci jen dělá na dálku hůř než později vysoká škola. Byl tam taky kompromis, že bychom ještě rok zůstali tady v Česku, ale nějak jsme se na tom prostě nezvládli domluvit, takže jsme se potom shodli, že ukončíme spolupráci,“ vysvětluje Dušková.

Trenérka Eva Horklová už má pro Duškovou vybraného nového partnera, jeho jméno ale prozradí až po prvních společných trénincích. Naopak Martin Bidař má podobně jako Michal Březina chuť trénovat v zahraničí a nevylučuje, že by mohl závodit za Česko s cizinkou podobně jako třeba jeho reprezentační kolega Michal Češka.

„Já jsem hlavně cítil velkou podporu od zahraničních trenérů, chtěl jsem víc trénovat v Kanadě, aspoň půl na půl, ale prostě to nešlo, tak jsme se takhle rozhodli. Já Aničku respektuju, že chce chodit do školy,“ říká Martin Bidař, který by měl maturovat na zdravotnickém lyceu ještě letos.

Oba krasobruslaři se prý rozešli v dobrém, je ale možné, že se na konci roku proti sobě postaví jako soupeři v boji o jedno volné místo pro mistrovství světa i Evropy.

„Asi to bude chvilku nezvyk, ale myslím, že když tam budu mít toho svého partnera, tak si na to zvyknu. A doufám, že nás to nijak nerozdělí a že zůstaneme kamarádi,“ věří Anna Dušková, která by se po zranění kolena měla v květnu vrátit na led.