Austrálie vyšle na olympijské hry domorodce. Krasobruslař Harley Windsor cílí na medaili

Krasobruslař Harley Windsor se v únoru zapíše do historie olympijských her. Stane se totiž prvním australským domorodcem, který se kdy pod pěti kruhy na zimních Hrách představí. Soutěže sportovních dvojic se ale v Jižní Koreji nechce pouze zúčastnit a tak vyhlásil útok na medaili. Praha 10:53 18. listopadu 2017

Úřadující juniorští mistři světa v soutěži sportovních dvojic Harley Windsor a Jekatěrina Alexandrovská si účast na olympijských hrách v Jižní Koreji sice vybojovali koncem září třetím místem na Nebelhorn Trophy v Oberstdorfu, ale museli počkat, až ji potvrdí australský výbor.

Ten tak nedávno učinil a Harley Windsor se tak v Pchjongčchangu stane prvním domorodým obyvatelem Austrálie, které se představí na zimních Hrách. „Domorodá kultura byla vždy součástí mého života. Vyrostl jsem v téhle komunitě a jsem na to hrdý,“ říkal jedenadvacetiletý urostlý Aboridžinec.

Vyrůstal v Novém Jižním Walesu s rodiči a šesti sourozenci. Na rozdíl od většiny vrstevníků ho ale zas až tak nechytlo ragby a tak před 12 lety začal s krasobruslením. „Rodiče si nemysleli, že u něj vydržím tak dlouho. Asi se domnívali, že mě to rychle pustí, ale já teď pojedu na olympijské hry,“ potěšilo Windsora.

Pouze s účastí se ale spokojit nechce. Míří výš. Proto se rozhodl pro páry a teprve před dvěma lety spojil síly s moskevskou rodačkou Alexandrovskou, která minulý měsíc získala australské občanství, aby mohla s Windsorem na zimních olympijských hrách v únoru příštího roku reprezentovat svou novou vlast.

Odlišné povahy

„Funguje nám to, protože jsme odlišní. Jekatěrina je do toho daleko zapálenější, já vnáším klid, takže se to vyrovnává. Chceme světu ukázat, že to nemusí být jen Rusko, Kanada, USA nebo Čína, kdo má v téhle disciplíně na olympijské medaile,“ vysvětloval Windsor.

Odhodlání mu nechybí, a pokud by se mu na pódium vystoupat v Pchjongčchangu povedlo, zapsal by se do historie svého etnika stejně tučně jako Cathy Freemenová před 17 lety. V Sydney se tahle atletka stala hrdinkou národa, když zapálila olympijský oheň a později v celotělovém trikotu s kapucí vybojovala zlatou medaili v běhu na 400 metrů.

Kdyby se něco takového v únoru povedlo Windsorovi s Alexandrovskou, bylo by to překvapení. Zhruba stejně velké jako kdyby se ve stejné disciplíně do třetího místa objevila jména mladých českých reprezentantů Martina Bidaře a Anny Duškové. Když se to ani jednomu páru v Jižní Koreji nepovede, nic se neděje. Jsou mladé a jejich čas na seniorské scéně teprve přijde.