Bank se vrací k lyžování, stane se součástí týmu Ester Ledecké. Tu trénuje jeho starší bratr Tomáš

Nejlepší český lyžař posledních dekád Ondřej Bank je zpátky v týmu Ester Ledecké. Mladší bratr jejího trenéra Tomáše Banka po konci kariéry s Ledeckou spolupracoval a pomohl jí například k vítězství na olympijských hrách 2018, ale před třemi lety skončil. Od této sezony s ní ale bude na většině závodů. Poslechněte si rozhovor s bývalým lyžařem Ondřejem Bankem pro Radiožurnál Sport. Cevinie (Itálie) 10:42 20. listopadu 2023

Návrat Ondřeje Banka měl přijít už loni, jenže to byla Ledecká zraněná. Je totiž navázaný na její přechod k novým lyžím.

„Je to součást dohody Kästle (značka lyží) a samotné Ester. Když je zkoušela a rozhodovalo se, tak součást dohody bylo i připojení mě do týmu.



Tomáš je majitel a pomáhal mi, když jsem ještě jezdil. Stali jsme se kamarádi a teď mu pomáhám s projektem – když potřebuje pomoct s testováním nebo když se domlouval projekt Ester, tak jsem byl jako garant toho, že to bude fungovat. A to je důvod proč jsem tady,“ vysvětluje Ondřej Bank na náměstí v Cervinii. Znovu se tak vydává na trať, točí Ledeckou, diskutuje s ní situace, které velmi dobře zná z pohledu závodníka a z velké části se tak vrací do práce, kterou kvůli nedostatku času na rodinu před třemi lety ukončil. Poté se trochu stáhl, nemá potřebu být vidět.

„Zažiju standardní normální život, kroužky, školy, děti. Snažím se zajistit, aby nebyli rozmazlení a celou dobu nehrály hry, co se mi daří tak z půlky (smích). Mám několik projektů, pořád něco vymýšlím, ale je to mimo lidi. Ani nestíhám koukat na lyže a baví mě věci mimo lyže.“

Už během své závodní kariéry začal s podnikáním, má firmu vyrábějící především oblečení na lyžařské sporty, ale svou paletu nápadů začal rozšiřovat.

„Zrovna děláme přilby, které měla například Anička Fernstädtová na olympiádě. Pro dalších 40 skeletonistů děláme helmy, lepíme skla. Byznysově by mi manažeři řekli, že dělat skeleton není úplně správná cesta, ale je to takový hybrid, abychom se všichni uživili a bylo to zajímavé. Baví mě ten nápad,“ vysvětluje Ondřej Bank, který snad nebude muset konstruovat pevnější helmu pro Ester Ledeckou a zůstane jen u spolupráce při lyžování.

