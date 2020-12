Obtížný začátek sezony. Svazu lyžařů stoupají náklady, běžci bojují s formou i koronavirem

Fanouškům zimních sportů právě začíná docela zábavné období. Jen škoda, že čeští lyžaři, snad jen s výjimkou Martiny Dubovské, v prvních dnech nové sezony neudělali zrovna díru do světa. Ale co není, může být – prezident Svazu lyžařů zůstává optimistou, i když je to v tomhle období docela složité. Praha 19:20 2. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Janatová | Zdroj: Reuters

Jestli Lukáši Heřmanskému v posledních dnech něco opravdu dělá radost, tak je to zima v už zasněžených lyžařských areálech. Prezident Svazu lyžařů se musí těšit i z maličkostí, obzvlášť v době, která jinak přináší mnohem víc starostí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Svaz lyžařů je na začátku sezony v obtížné situaci. Více v příspěvku Davida Nyče

„Když budu hodnotit výsledky, tak musím říct, že jsem čekal o trošičku lepší. Třeba u běžců,“ řekl Radiožurnálu. V sídle Svazu lyžařů to po prvních závodech sezony není zrovna na bouchání šampaňského, i když je třeba brát v potaz všechny okolnosti.

„Všichni naši reprezentanti prodělali onemocnění covid, to jsme asi unikát. A nedokážu objektivně ohodnotit, jaký to na ně mělo dopad,“ podotkl Heřmanský.

Běžecké velmoci se odhlašují ze závodů Světového poháru. Ke Klaebovi a spol. se přidali i Švédi a Finové Číst článek

Prezident Svazu lyžařů by se asi rád pochlubil úplně jiným unikátem, jenže jak sám říká, v téhle sezoně je těžké cokoli plánovat. Jestli mají sportovci nějakou jistotu, pak snad jedině tu, že je čeká ještě mnoho testů na koronavirus. Výtěr z nosu jim život nijak zásadně nekomplikuje, ale lidi z vedení svazu přijde pravidelné testování dost draho.

„Hodně se diskutovalo o finanční podpoře profesionálních klubů, ale nikdo neřešil individuální sporty. Vypočítali jsme, na kolik nás vyjdou testy za sezonu. Je to řádově jedenáct milionů korun, které musíme jako svaz zaplatit.“ To je v případě každého z úseků Svazu lyžařů osm až deset procent z celkového rozpočtu na sezonu.

„Vznikají nám velké náklady, se kterými jsme nepočítali. Říkal jsem to i na Národní sportovní agentuře, že to není jen o hokeji a fotbalu, ale o sportu jako celku. Ať je to biatlon, tenis nebo třeba rychlobruslení,“ dodává Heřmanský.