Jizerskou padesátku ohrožuje teplo, organizátoři ale nepanikaří. ‚Na 85 procent bude sněhu dost,‘ říkají

Jeden nový závod a rekordní počet přihlášených včetně rekreačních sportovců, profesionálů i celebrit. Závod v běhu na lyžích Jizerská padesátka před startem 56. ročníku zatím nabízí jen pozitivní zprávy. Tu nejdůležitější informaci, jestli se závod 12. února vůbec pojede, ale zatím organizátoři oznámit nemůžou. Bedřichov 17:50 10. ledna 2023

„Máme na stadionu připravený zasněžovací systém, na kterém spolupracujeme s organizací Jizerská o.p.s., která se stará o úpravu tratí v Jizerských horách. Pokud bude počasí přát, tak jsme připravení zasněžit první tři nebo čtyři kilometry, které jsou nejkritičtější, protože jsou položené nejníže,“ popisuje Radiožurnálu Sport jeden z organizátorů David Douša.

Poslechněte si organizátora Davida Doušu, jak probíhají přípravy Jizerské 50 a herce Jakuba Koháka s bývalým biatlonistou Ondřejem Moravcem, jak trénují.

S finálním rozhodnutím může čekat nejpozději do týdne před závodem. Douša ale věří, že sníh ještě napadne.

Nesoudí však podle vlastního pocitu. Je za tím věda: „Na základně asi šedesátileté datové analýzy je 85% šance, že v únoru bude v Jizerských horách dostatečná sněhová pokrývka. To znamená minimálně 20 centimetrů sněhu na celé trati.“

Na startu Moravec i Kohák

Pokud bude počasí spolupracovat, vydá se na start devíti různých závodů přes osm tisíc běžců.

Mezi nimi bude i bývalý biatlonista Ondřej Moravec, který ale po ukončení kariéry pochopitelně vypadl z tréninkového režimu. „Letos jsem byl na běžkách trénovat jednou. Šel jsem se projet, když byl u nás sníh,“ popisuje.

I kvůli tomu se ukáže jenom ve štafetě, i když by si většina ostatních přála, aby se zapsal i do hlavního závodu. „Jsou lidi, kteří mě ukecávají, jako třeba Jakub Kohák.“

Kromě sportovců se na trati představí i celebrity. Třeba právě herec a režisér Jakub Kohák, který vyzve v souboji dvojic moderátora Ondřeje Sokola, na kterého si věří.

„Myslím, že to bude v pořádku. Ondra není nejostřejší tužka v běžeckém penálu. Ale uvidíme. Třeba se kousne. Nesmíte se bát nikoho. To dělá šampiona šampionem,“ říká sebevědomě.

Šampionem minulého ročníku byl Nor Andreas Nygaard, který bude na startu připravený i letos stejně jako bývalí vítězové v českých barvách Stanislav Řezáč nebo Kateřina Smutná. Přihlásit se ale může kdokoliv, a to do 29. ledna.