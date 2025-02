Přípravy na Jizerskou 50 vrcholí. Sněhu je dostatek, problém dělá trasa kolem vyhlídky Krásná Máří

Ze stadionu v jizerskohorském Bedřichově se stalo staveniště. Desítky lidí tam připravují zázemí pro tisíce lyžařů a fanoušků letošní Jizerské 50, sportovci se totiž musejí mít kde převléknout, najíst a na závody připravit. Program největšího tuzemského podniku začne ve čtvrtek, hlavní závod na padesát kilometrů je pak na programu v neděli. Bedřichov 13:58 5. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Organizátoři Jizerské 50 dolaďují poslední detaily | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

Na bedřichovském stadionu, který slouží jako startovací a cílové místo Jizerské 50, se těsně před čtvrtečním startem první z kategorií dolaďují poslední detaily.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak probíhají poslední přípravy na Jizerskou 50

„Staví se převlékací stany, občerstvovací stany, zázemí pro závodníky, zázemí pro lidi, co se přijdou podívat, je toho mnoho. Musí to být hezké, lidé si tu musí užít. Vzadu, hned před občerstvovacím a převlékacím stanem, je stan pro VIP, pak je ČEZ zóna a další technické záležitosti. Pak jsou nějaké stánky pro televizi, pro přenos, zázemí pro komisaře a tak dále,“ přibližuje, co všechno se musí připravit jeden z organizátorů Jan Svoboda.

Mezi nimi projíždějí i trénující lyžaři, kterých se v areálu pohybují desítky. „Samozřejmě, protože je to teď v neděli. Byl jsem i v sobotu a neděli. Mám takový fahr plán, abych nabral sílu,“ říká jeden z trénujících závodníků Jiří Tůma.

Sněhu je poměrně dostatek, přesto jsou na trase místa, která jsou trochu vytátá a mají mezery. „Monitorujeme stav tratí. Některá místa jsou bohužel až moc promrzlá, takže nám někde dělá problém vyříznout kvalitní stopu,“ vysvětluje ředitel společnosti Jizerská Martin Kunc.

Běžkyně na lyžích Janatová dojela v individuálním závodě v Cogne čtvrtá, vylepšila si kariérní maximum Číst článek

„Největší problém nám dělá trasa kolem Krásné Máří, kde toho sněhu bylo opravdu málo, dokonce místy i asfalt, tam tu situaci budeme kontrolovat. Dnes tam ještě nahazují sníh, takže uvidíme. Rádi bychom to měli před čtvrtečními závody v pořádku. Díky tomu, že počasí je stabilní a mrzne, tak věříme, že ta trasa v pořádku bude,“ říká Kunc.

Na závody se přihlásilo necelých osm tisíc závodníků. Lidé se můžou ještě do čtvrtka registrovat v libereckém obchodním centru Nisa.