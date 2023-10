Rozhodnutí o konci bylo rychlé. Nejhezčí vzpomínky mám na svěťák v Novém Městě, říká Razýmová

Běžkyně na lyžích Kateřina Razýmová byla dlouhou dobu jednou z největších stálic české reprezentace. V minulém roce se vrátila po roční mateřské pauze a připravovala se i na letošní ročník světového poháru. Na konci září před republikovým šampionátem však oznámila konec kariéry. O složitosti rozhodování, oblíbených kariérních momentech i plánech do budoucna mluvila účastnice čtyř mistrovství světa a jedné olympiády v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Praha 12:58 12. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Razýmová | Zdroj: Profimedia

Bylo rozhodnutí o konci kariéry těžké?

Asi nejtěžší bylo si přiznat, že kombinace lyžování s péčí o roční dítě už je nad limit mých možností. Člověk je totiž ze sportu naučený bojovat a nevzdávat se. Ale když jsem si to přiznala, rozhodování už bylo docela snadné. Věděla jsem, že Izabela má jasnou přednost, měli jsme to tak nastavené od začátku. Byly ale samozřejmě okamžiky, kdy to na mě dolehlo. Přece jen člověk opustí podstatnou část svého života, něco na co byl dennodenně zvyklý.

Jak dlouho jste o konci kariéry přemýšlela a kdy jste se definitivně rozhodla?

Samotné rozhodnutí bylo vlastně docela rychlé. Na konci srpna to ve mně dozrálo. Měla jsem za sebou pár jednodenních a dvoudenních virózek. Došlo mi, že se tohle bude dít častěji, protože regenerace a spánek mi bude chybět víc a víc.

Máte v plánu se v budoucnu kolem lyžování dál pohybovat? Třeba jako trenérka?

V plánu to mám. Lyžování je krásný sport. Navíc i kdybych se chtěla pohybovat mimo lyžování, moc by to nešlo. Celá rodina mého manžela je s lyžováním úzce spjatá. Nevím jen, jestli bych chtěla dělat přímo trenérku. respektive ano, ale spíš malých dětí. Ráda budu dělat potřebné zázemí na kempech, trénincích a tak dále.

Na jaký moment ze svojí kariéry budete vzpomínat nejraději?

Těch momentů je určitě víc. Nejhezčí vzpomínky ale asi budu mít na světový pohár v Novém Městě na Moravě v sezoně 2019/2020. V té sezoně se mi hodně dařilo, ale před závody doma jsem byla nervózní jako asi nikdy v kariéře. Kamarád pozval snad celou moji rodinu i přátele a vypravil autobus. Překvapili mě pak na stadionu. Doběhla jsem pak osmá a desátá. Bylo moc hezké prožívat povedené závody s nimi.

‚Návratová sezona byla jízda‘

Jak jste vlastně prožívala svojí návratovou loňskou sezonu?

Byla to fakt jízda. Mám pocit, že jsme se na začátku sezony nadechli, sbalili věci a vydechli až na jejím konci. Většinu sezony jsme byli pryč z domova, ale jako rodina jsme byli spolu, protože manžel s malou jezdili všude se mnou. Bylo to moc hezké. Izabela byla nenáročná, hodná a dost toho s námi procestovala, i když si to pamatovat asi nebude. S manželem ale budeme mít krásné vzpomínky.

Výsledky, které jsem si přála, nakonec taky přišly, i když až ve druhé polovině sezony. Ale lepší někdy než nikdy. Jsem moc ráda, že jsem tenhle rok navíc měla.

Jak vnímáte současnou úroveň a budoucnost reprezentačního týmu?

Myslím, že se naše lyžování výsledkově zvedá, i když převážně ve sprintech. To se ale může třeba zásluhou Kačky Janatové změnit. Letos trénovala v Norsku, zkusila nový systém a v zimě by mohla být hodně silná.

Povedete dceru Izabelu ve svých sportovních šlépějích?

Povedeme, protože si myslím, že sport je skvělá průprava do života. V našem životě má sport důležité místo. Běžecké lyžování je krásné v tom, že v rámci přípravy člověk absolvuje spoustu různých doplňkových sportů – běh, kolečkové lyže, kolo, posilování nebo plavání. Uvidíme, jestli se jí bude něco líbit, když to kolem sebe uvidí. Výběr necháme na ní, ale běžky na zkoušku už připravené má.