Trenér běžecké reprezentace zkritizoval Seveřany, v Davosu doufá v úspěch Razýmové

Před českými běžci na lyžích se otevírá velká šance na úspěch ve Světovém poháru. Na víkendové závody ve švýcarském Davosu totiž nedorazí sportovci z několika severských zemí. A právě reprezentace Norska a Švédska dominovaly úvodním soutěžím nové sezony elitního seriálu. Davos 14:44 10. prosince 2020

Kateřina Razýmová. | Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN | Zdroj: Reuters

Třeba ve sprintu klasickou technikou byly ve finálové šestici ve finské Ruce jen běžkyně Švédska a Norska. Podobné to bylo i v dalších závodech včetně mužské kategorie. Do Švýcarska ale velmoci běžeckého lyžování nedorazí kvůli obavám z cestování v době koronavirové pandemie a prosadit se tak můžou další týmy.

Kateřina Razýmová chce v Davosu zopakovat úspěch z minulé sezony.

„Cítíme, že ta šance je, ale vnímáme to od nich i trochu jako kudlu do zad. My jsme na sever jeli závodit, stejně jako celá světová špička. Stálo to nemálo peněz, a když se pak přesunul Světový pohár do centrální Evropy, tak zahlásili, že vůbec nepřijedou,“ mrzí trenéra české ženské reprezentace Jana France.

Český kouč očekává, že se o víkendu prosadí především objev minulé sezony – Kateřina Razýmová.

„Doufal bych v to, i kdyby tady byla celá světová špička. Alespoň první patnáctka, v koutku duše i Top 10. Loni tady byla sedmá, takže si myslím, že jí sedí vysokohorské prostředí a pojede o dobrý výsledek. Pokud proběhne vše, jak má,“ řekl Franc Radiožurnálu.

Razýmové úvod sezony v Ruce moc nevyšel, když začala 27. místem na klasické desítce.

„Cítila jsem se dobře, ale trochu nás zradily lyže. Na dobrý výsledek se musí sejít všechno, jak forma, tak lyže. Takže doufám, že se teď zase podaří navázat na lepší výsledky,“ přidává už z Davosu Kateřina Razýmová.

Českou reprezentantku čeká v sobotu sprint a pak hlavně v neděli dopoledne závod na deset kilometrů volnou technikou. Právě v něm byla loni před Vánoci sedmá, když dominovala Norka Therese Johaugová. Ta bude letos ve Švýcarsku chybět.