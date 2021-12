Běžci jsou v Davosu bez materiálu. Kamion, který vezl stovky párů závodních lyží, měl poruchu a nehodu

„Z kamionu, který jel před námi, vypadla trubka, která poškodila něco v motoru nebo v podvozku našeho kamionu, čímž se stal nepojízdným. Byli jsme ho nuceni odstavit do odstavného pruhu, kde musel čekat na odtah. I přesto, že byl kamion označený, došlo v noci k tomu, že nějaký nepozorný řidič do něho zezadu naboural,“ říká ředitel úseku běžeckých disciplín svazu lyžařů Štěpán Kaliba.

Kamion tak do dalšího dějiště Světového poháru po komplikované cestě z Lillehameru do Davosu nedorazí. Na jeho korbě bylo nad 500 párů lyží, které servismani vyskládali ke svodidlům na dálnici. Realizační tým tak musel rychle jednat.

„Snažili jsme se dostat veškerý materiál a všechny členy realizačního týmu do Davosu a v dnešních nočních hodinách tam snad už všichni budou. Aktuálně to je úspěšné, ale stálo to spoustu úsilí,“ říká Kaliba.

Všichni čeští reprezentanti z Norska do Švýcarska letěli a jsou v pořádku na místě. I když nemají běžky ani další materiál, do místní půjčovny běžek naštěstí nemusí.

„Tato logistika je zvládnutá, protože reprezentanti už z Lillehameru letěli každý s jedním párem lyží na oba styly. Zbytek vybavení tedy přivezeme my, pozdrží je to oproti standardu jen o nějaký čas,“ tvrdí Štěpán Kaliba.

Bez servisního kamionu se čeští běžci s velkou pravděpodobností musí obejít až do konce sezony, a hlavně už tuto sobotu. V Davosu se začíná sprinty a v neděli se jede 15 km volnou technikou. Na páté místo z předchozího Světového poháru bude chtít navázat Michal Novák.