Organizátoři bojují před Světovým pohárem v Novém Městě s nedostatkem sněhu, závodit se ale bude

Sněhu je málo, a jestli sem tam rádi vyrazíte do bílé stopy, v posledních týdnech musíte být z podmínek na českých horách trochu zklamaní. Jestli ale máte v plánu navštívit o víkendu Světový pohár běžců na lyžích v Novém Městě na Moravě, nebojte se. Ve Vysočina aréně se závodit bude. Nové Město na Moravě 17:13 14. ledna 2020

„Mají připravený okruh o délce 3,75 kilometru. Sníh je z naprosté většiny umělý. My jsme tu už od pondělí, tak doufáme, že budeme mít náskok před ostatními,“ říká Radiožurnálu servisman českého týmu Martin Lopota.

Lopota vyrazil do Nového Města se svými kolegy s předstihem. A má jednu dobrou zprávu — má na čem testovat lyže. Zároveň se taky nemusí bát, že by je reprezentantům zničil třeba o vyčuhující kamínky, protože trať je skutečně sněhově bílá. To i díky tomu, že měli pořadatelé přepravených několik tisíc kubíků sněhu v tzv. zásobníku.

„Ten zásobník je poměrně unikátní. Nevím, jestli má někdo větší. Tím je naštěstí vyřešené to základní, což je sníh. To by musel být uragán nebo něco, abychom nestartovali,“ říká ředitel Úseku běžeckých disciplín svazu lyžařů Lukáš Sacher.

Uragán snad na Vysočině nehrozí, a tak se už Lukáš Sacher nepotí při sledování serverů s předpověďmi počasí. Závodit se v Novém Městě bude, i když musí pořadatelé chodit okolo tratí v holínkách, a to bohužel ne z obav, že by měli mokro v botách od sněhu. Vždyť v přilehlých lesích šlapete spíš v bahně, hlíně, trávě nebo loužích.

„Není příjemné pořádat závody, když je kolem tratí bláto a rozměklý terén,“ říká šéf organizačního výboru Jiří Hamza. „Myslím, že proti jiným pořadatelům v Evropě jsme ještě v relativně komfortní situaci a sněhu máme relativně dost. Na závody to bude v pohodě připravené, ale kvůli počasí to bude stát víc úsilí než normálně,“ dodává Hamza.

Do začátku Světového poháru běžců na lyžích, na který se asi davy lidí nepohrnou v takovém počtu jako na biatlonové závody, zbývají čtyři dny. Pokud se do Nového Města na Moravě chystáte, za vstupenku neutratíte ani korunu - po celou dobu akce bude vstup zdarma.