Běžec na lyžích Novák bere své první semifinále na Světovém poháru především jako cennou zkušenost

Nejlepší český bežec na lyžích současnosti Michal Novák potvrdil dobrou formu. Ve sprintu Světového poháru poprvé proklouzl do semifinále a ve 4. etapě Tour de Ski z toho byla desátá příčka. Z životního výsledku měl radost i proto, že v předchozích dvou etapách nejprve upadl a pak zlomil hůlku. Oberstdorf (Německo) 19:40 1. ledna 2022

„Spravil jsem si chuť. Doufám, že to bude, jak se říká ‚jak na Nový rok, tak po celý rok‘ a bude mi to držet,“ řekl běžec na lyžích Michal Novák - devátý nejrychlejší muž kvalifikace, ve které skončili jeho reprezentační kolegové Fellner s Knopem.

„V kvalifikaci mě malinko překvapilo, že to nakonec vyšlo na deváté místo. Sedl mi výkon, lyže, materiál, servis také odvedl skvělou práci. A jsem nadšený, že jsem konečně postoupil z přímé pozice do semifinále,“ popisuje Novák.

Ve čtvrtfinále pětadvacetiletý závodník dokonce předčil ve fotofiniši olympijského medailistu a mistra světa ve sprintu - Itala Federica Pellegrina.

„V ten moment jsem ani nevěděl, jenom jsem periferně viděl soupeře. Že to je Pellegrino, který tím pádem vlastně vypadl, jsem se dozvěděl jsem se to vlastně od realizačního týmu. Cením si toho hodně, je to pro mě překvapivé,“ těšilo Nováka.

V boji o postup do finále závodu v Oberstdorfu se Novák držel dlouho na třetí pozici, po posledním stoupání se ale v jedné ze zatáček nechal svými soupeři zavřít a před sjezdem se propadl na páté předposlední místo ve své semifinálové rozjížďce.

„Cítil jsem, že postup je možný a že na to mám síly. Bohužel jsem v posledním stoupání před sjezdem na stadion zvolil stopu, která se vyvinula tak, že jsem byl zavřený. Neměl jsem pak prostor pro žádný atak. Po bitvě je sice každý generál, ale já jsem za to rád, jsou to zkušenosti a i to semifinále je v tomto ohledu jiné.“

Kromě Nováka bodovaly ve sprintu v německém Oberstdorfu také obě české ženy, které skončily ve čtvrtfinále - Janatová obsadila 23. místo a Hynčicová 25. místo. Po volném dnu jsou v pondělí a úterý na programu Tour de Ski dvě závěrečné etapy ve Val di Fiemme v té poslední se tradičně pojede do cíle na sjezdovce Alpe Cermis. Právě tam se Michal Novák bude snažit vylepšit průběžnou 25. příčku.

„Celkový pořadí do desátého místa je asi nereálné, ale budu se snažit podat maximální výkon a uvidím, kam až mě to v celkovém pořadí vyhoupne,“ říká Michal Novák v současnosti nejlepší český běžec na lyžích.