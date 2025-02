Novák doběhl ve finále mistrovství světa pátý, zlato v běhu na lyžích ve sprintu obhájil Nor Klaebo

Je perfektní, že máme silný tým, pochvaluje si před startem mistrovství světa v klasickém lyžování Novák

10 let čeká česká reprezentace na medaili z mistrovství světa v klasickém lyžování a to by ráda změnila na mistrovství světa v Trondheimu. Tam se budou ve čtvrtek rozdávat první medaile.