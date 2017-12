Běžci na lyžích Kožíšek s Gräfem se účasti na olympiádě nevzdávají, musí se ale připravovat individuálně

Běžci na lyžích Jakub Gräf a Dušan Kožíšek bojují o účast na olympijských hrách do Koreje. Nemají ale porovnání s domácí konkurencí, protože se připravují individuálně. O místo v sestavě národního týmu totiž před sezónou přišli. Liberec 20:39 29. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lyžař Dušan Kožíšek je znovu v liberecké Dukle (archivní foto) | Foto: archiv Dušana Kožíška

„Zklamání to na jednu stranu bylo, protože tam jsou lidi, které jsem porážel. Dával jsem jim klidně minutu a půl během závodu. Asi to trochu bylo vlivem věku a vlivem toho, že nejsem takový, který dělá úplně přesně, co se řekne a nemá k tomu nějaké výhrady,“ líčí pro Radiožurnál příčiny toho, proč se neobjevil v sestavě národního týmu Dušan Kožíšek.

Mezi jeho největší úspěchy patří dvě medaile z mistrovství světa ve sprintu dvojic. Představil se na třech olympijských hrách. Před těmi čtvrtými byl postaven před těžký úkol. Připravovat se sám.

„Trenéři si rozhodli složení reprezentačního družstva jinak, takže jsem to musel respektovat. Na druhou stranu mi to nevadí. Můžu se angažovat podle svého a připravit se podle sebe. Samozřejmě je to na úkor nějakých podmínek a financí. Zase na druhou stranu je to podle mého gusta a nemůžu se na nic vymlouvat,“ uvědomuje si Kožíšek.

Rodák z Jilemnice ovšem přiznává, že někdy v případě individuálního tréninku bývá složité sám sebe přemluvit.

Příběhy 2017: Systematicky řízený dopingu v Rusku Číst článek

„Rozhodně s tím problémy mám dokopat se k tomu tréninku. Naštěstí byl stejně vyřazen i Kuba Gräf, takže s ním spolupracuji a spoustu tréninků jdeme společně, takže jsem rád, že mám aspoň jednoho parťáka. Občas se my přidáme k někomu, nebo jde někdo k nám, takže není to, že bych trénoval celý rok sám,“ vysvětluje český běžec na lyžích.

Tréninková volnost

Přípravu na vrchol sezóny musel obměnit také Jakub Gräf. Někdejší bronzový medailista z univerziády nebo vítěz Zlaté lyže. Zahraničí vyměnil za domácí podmínky.

„Hodně času jsem trávil doma v Liberci, kde jsem se v podstatě celé léto připravoval. V minulosti jsme víc jezdili do zahraničí, ale myslím si, že jsem připraven tak jako jsem ještě nikdy nebyl,“ přiznává Gräf.

„V podstatě si tréninky píšu sám, ale snažím se to konzultovat. Obzvlášť ty hlavní tréninkové bloky se snažím s mým bývalým trenérem, ale to je tak vesměs všechno,“ objasňuje tréninkový kolega Kožíška Gräf.

Ještě jedno pak mají Dušan Kožíšek a právě Jakub Gräf společné. A netají se tím.

Akce 2018: Pchjongčchang je na olympiádu připraven, české naděje trápí zdravotní problémy Číst článek

„Já jsem v minulosti měl trochu problémy. Jsem takový možná i trochu rebel v tomhle ohledu. Já jsem hodně tvrdohlavý, takže jsem si chtěl některé věci trénovat podle sebe, což když jsem v mančaftu nešlo. Teď je to taková volnost, ale jsou s tím samozřejmě spojené i problémy. Ne vždycky si člověk ví rady a ne vždycky se mu ráno chce na ten trénink,“ říká Jakub Gräf.

Jestli se jemu a Dušanu Kožíškovi splní olympijský sen, bude jasné v polovině ledna.