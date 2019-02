Kateřinu Smutnou trápí před Jizerskou 50 zdravotní problémy, Řezáč chce trápit Nory

Už po 52. se v neděli poběží v okolí Bedřichova slavná Jizerská padesátka. Běžci na lyžích vyrazí do stopy v devět hodin ráno, ženy ještě o čtvrthodinku dříve. A v obou kategoriích budou chtít Češi útočit na stupně vítězů, největší ambice si dělají ti, kteří už v minulosti slavili vítězství: Stanislav Řezáč a Kateřina Smutná. Bedřichov 19:20 9. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jizerská padesátka | Foto: ČTK

Na trať Jizerské padesátky se Kateřina Smutná ve své kariéře vydá už posedmé. Dvakrát nenašla v Bedřichově přemožitelku, vloni skončila druhá a netají se přáním ještě jednou svým triumfem potěšit fanoušky. Jenže tuší, že jednoduché to nebude, trápí ji střevní problémy.

„Není to úplně ztracené, ale bolí mě svaly. Uvidíme v neděli,“ neztrácí v rozhovoru pro Radiožurnál naději česká reprezentantka.

Bez komplikací se přitom neobešly ani další starty v probíhající sezoně. „Nejdřív to byla záda, pak zápěstí. Před Diagonelou mě bolelo v krku, měla jsem vysoký tep a bolely mě nohy. A teď tohle,“ posteskla si.

Ve Švýcarsku se ovšem dokázala s problémy vypořádat. Na 65kilometrové trati závodu La Diagonela byla nejrychlejší. „Věřila jsem tomu až hodinu po dojetí do cíle. Už jsem nevěděla, jaké to je, a ještě hodinu před startem jsme se rozhodovali, jestli vůbec pojedu,“ vzpomíná.

Teď stojí před další výzvou, kterou je osmý start v Jizerské padesátce. „Kdybych neměla problémy, mým cílem je bedna a ještě jednou bych chtěla vyhrát. Ale teď si to ani neodvážím říct, to by byl velký zázrak,“ říká Kateřina Smutná.

Řezáč touží po elitní desítce

Naději na stupně vítězů má také Stanislav Řezáč. Sám vyhrál Jizerskou padesátku třikrát, jednou se z prvenství radoval také tatínek. V pátek v jednom ze žákovských závodů vystoupil na nejvyšší stupeň jeho dvanáctiletý syn Aleš.

„Je to tu nejpopulárnější dálkový běh a máme ho za humny, takže jako sportovci to musíme zkusit. Já jsem rád, že se to podařilo mně i tátovi, mladý má ještě čas a uvidíme, jakou bude mít chuť. Jestli mu vydrží zdraví i elán,“ netlačí na potomka Stanislav Řezáč.

Fanoušky by možná v budoucnu potěšil rodinný souboj přímo na trati závodu. Jenže s největší pravděpodobností k němu nedojde.

„Jedině že bych si to zajel pro radost, to je možné. Mladej to pojede nejdřív v osmnácti či devatenácti, to už mi bude docela dost let a uvidíme, jestli se budu ještě udržovat,“ nechce předvídat.

A ambice pro letošní ročník? „Chtěl bych potrápit Nory. Uvidíme, jak se podaří namazat. Když mi pojedou lyže, mohlo by to být dobré a první desítka by mohla vyjít,“ dodal Stanislav Řezáč před nedělním startem Jizerské padesátky.