Kuriózní zranění běžce na lyžích Klaeba. Norský reprezentant si zlomil prst u boxovacího automatu

Kuriózní zranění se přihodilo obhájci celkového vítězství Světového poháru v běžeckém lyžování Johannesi Hösflotovi Klaebovi. Nestalo se tak ale na zasněžených tratích. V boji o křišťálový glóbus ztratí norský závodník proto, že si v týdnu zlomil prst na ruce u boxovacího automatu. Oslo/Falun 12:59 7. února 2020

Jestli jste někdy navštívili nějakou hernu, pravděpodobně tento přístroj také znáte. Napřáhnete se, pěstí udeříte do pytle a pak doufáte, že se na displeji rozsvítí co nejvyšší cifra.

Po jednom takovém nešikovném boxerském úderu Johannese Klaeba možná zazněl i bolestný výkřik.

„Hrál jsem s přáteli bowling. Tam bylo všechno v pohodě, ale když jsme odcházeli, uviděli jsme ten boxerský automat. Taková ta věc, do které musíte praštit vší silou, a ona vám ukáže výsledek. Dal jsem pořádnou ránu, a udělal nový rekord. Jenže já jsem strašně soutěživý, a tak jsem ho chtěl ještě vylepšit,“ popsal Radiožurnálu průběh nešťastného momentu Klaebo.

Nor ale vylepšil tak maximálně vyhlídky Rusa Alexandra Bolšunova na zisk křišťálového glóbu. Ten už Klaebo zřejmě nezíská, protože jako boxer trochu promáchl, ruka se mu svezla a on poznal, že střet s jiným vedle stojícím kovovým strojem dost bolí. A také, že nemá kosti z oceli.

Bohužel pro něj – se zlomeným prstem se dost špatně drží madlo lyžařské hole. A zatímco o víkendové závody ve Falunu určitě přijde, označení „nešika“ se asi jen tak nezbaví. V Norsku sice oblíbence Klaeba litují, zároveň se ale tímto kuriózním incidentem také docela dobře baví.

„Jo, to je teď velký příběh. Lidi si z toho dělají legraci. Přece jen je to snad největší jméno běžeckého lyžování a stane se mu to zrovna teď. No, snad se ještě vrátí,“ říká legendární běžec Petter Northug.

O Klaebovi se často mluví jako o jeho nástupci, jestli chce ale mladý Nor navázat na úspěchy svého staršího krajana, snad aby se příště boxovacím automatům vyhýbal obloukem.