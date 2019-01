České lyžařky vedly finále sprintu SP. ‚Byla to euforie,‘ září Hynčicová s Janatovou po osmém místě

„Určitě jsme nečekaly, že postoupíme do finále. Tam už jsme si to chtěly jen užít. Že jsme skončily osmé, už je třešnička na dortu,“ řekla v cíli Radiožurnálu Petra Hynčicová, která v jednu chvíli i vedla, což překvapilo i komentátora v Drážďanech, který nedokázal vyslovit její jméno. „Bylo to úžasné. Už když jsme postupovaly, byla to euforie,“ dodala Kateřina Janatová.

Bylo velkou výhodou, že jste do finálového závodu mohly nastoupit s čistou hlavou?

Petra Hynčicová: Určitě. Když jsme se koukali na startovku, smály jsme se, že naše body jsou trošku jiné než u všech ostatních. Nic jsme nečekaly, ale hrozně jsme si to užívaly a jely jsme s nimi celou dobu, což je pro nás velký pokrok.

Je to pro vás zatím největší zážitek mezi elitou Světového poháru?

Kateřina Janatová: V životě jsem ještě nejela team sprint a vůbec ne na takovéhle úrovni. Bylo to neskutečné.

Petra Hynčicová: Jsem ráda, že je to v Drážďanech, takže i blízko domova a je tu slyšet čeština. Mohly jsme si to užít i s dalšími diváky. Slyšela jsem je, snažím se soustředit, ale určitě to potěší.

Petra vám předávala na prvním místě, jaké to bylo?

KJ: Já jsem úplně vepředu jet nechtěla, protože jsem věděla, že to poslední kolo se pojede fakt rychle, že sprinterky čekají a hrozně to narvou. Snažila jsem se to udržet a přivézt co nejmenší ztrátu.

Team sprint v Drážďanech se jede kolem Labe, čím je specifický?

PH: Je jiný tím, že se jedou dvě kola, je to spíš rovinaté a kvalita sněhu není tak dobrá. Bohužel to bylo trošku špinavé. Ale musím pochválit servis. Měly jsme úžasné lyže, takové střely jsem ještě nezažila.

Hodně se padalo, bylo třeba dát si velký pozor?

KJ: V semifinále jsem zlomila hůl, že jsem ji ukopla, ale hned jsem ji vyměnila a ani mě to nepoznamenalo. Musela jsem si dávat pozor a vyhnout se, když přede mnou někdo spadnul.

V téhle sezoně se bojuje o účast na MS. Jak pádným argumentem může být tenhle výsledek, až se bude rozhodovat o nominaci?

PH: To se nedá říct, byli tady jen sprinteři a tenhle rok máme hodně kvalitních závodnic. Bude to na trenérovi Honzovi Francovi, jak se rozhodne. Pro mě byl úžasný pokrok, že jsem se dokázala rozjet.

Jak jste si sedly na trati? Musí v duu panovat nějaká chemie?

KJ: Péťa mi přijde úplně skvělá. Předávky jsme si musely poprvé osahat, ale pak už to vždycky vyšlo.

PH: Neřekla bych, že jsem šéfka, ale určitě jsem starší. Mám hrozně ráda kontaktní závody, baví mě hromaďák a je skvělé, že jsme mohly jet dohromady. V semifinále chvíli trvalo, než jsme si sedly, ale pak už jsme jely opravdu zkušeně.