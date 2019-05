Lukáš Bauer bude trénovat polskou reprezentaci. Plánuje společná soustředění se svým týmem

Jak jste se k polské reprezentaci dostal?

Dostal jsem od polské reprezentace nabídku a měl jsem i zkušenosti. Můj mnohaletý trenér Miroslav Petrásek tam jednu sezonu trénoval, takže jsem to s ním konzultoval. Vyšlo mi, že je to velmi zajímavá nabídka. Přišli jsme i na velmi dobrý způsob propojení s mým týmem na lyžařské maratony. Pak jsme zhruba měsíc ladili detaily a v pátek jsem byl v Krakově podepsat smlouvu s tím, že je to pro mě velká výzva.

Už jste to naznačil. Váš tým pro dálkové běhy bude dál fungovat?

To bylo mou jednoznačnou prioritou. Je to pět let usilovné práce, co jsem tým vybudoval od nuly do podoby špičkového týmu. A po pěti letech nikdo nechce opouštět své vypiplané dítě. Sešly se dvě věci – velmi zajímavá výzva trénovat reprezentaci, kde je lídrem Maciej Starega, což je velmi kvalitní sprinter ve Světovém poháru. Protipólem jsou ostatní závodníci, kteří jsou spíše mladí.

Druhou věcí je možnost propojení na maratony. Kooperací obou týmů můžeme dosáhnout velmi zajímavých tréninkových možností.

Dají se obě funkce utáhnout zároveň?

Ne. Tyhle dvě pozice nejdou zvládnout, aby byl jeden člověk u činnosti obou týmů. Je to možné během přípravy, kde těžiště spolupráce bude ve společných tréninkových kempech. Během závodní sezony to jednoznačně zvládnout nejde a já budu přítomen u Světových pohárů. Ve volných obdobích budu u lyžařských maratonů, obsáhnu jich čtvrtinu až třetinu.

Nic se nemění na tom, že zůstávám majitelem týmu i člověkem, který je za něj odpovědný. Ale v rámci zimní sezony bude tým koordinovat někdo jiný.

Smlouva je do olympiády v Pekingu. Jaké jsou vaše cíle?

Součástí oslovení byly i cíle polské strany. Chvíli jsme diskutovali, co je reálné a co je zbožné přání. Maciej Starega je nejstarší, je mu 29. Nejmladšímu je 21 a je to velký věkový rozptyl. Zásadním cílem je stabilizovat tým, pracovat na zařazování juniorů a v prvních letech podpořit úspěšnost Macieje Staregy ve sprintech.

Druhým lídrem by měl být Dominik Kury, který ještě před dvěma lety dokázal šlapat na paty Michalovi Novákovi, což je lídr české reprezentace.

Nepřišla vám i nabídka od českého týmu?

Z českého svazu nepřišla žádná nabídka. V loňském roce jsem usiloval o vstup do běžeckého úseku Českého svazu lyžování jako sportovní ředitel. V tom jsem neuspěl. Od té doby byla moje priorita můj tým a od té doby jsem v kontaktu s českým svazem nebyl.