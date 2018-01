Běžci na lyžích se přibližují špičce. 'Na olympiádě by to mohlo být dobré,' věří Jakš s Novákovou

V posledních letech vyklidili pozice, výsledky takřka žádné, a tak o českých běžcích na lyžích nebylo moc slyšet, ale letos je patrný posun. Potvrdil to dnes třeba Martin Jakš, který na Světovém poháru v Seefeldu skončil v závodě na 15 kilometrů volnou technikou desátý, patnáctou příčku obsadila mezi ženami Petra Nováková. Seefeld/Rakousko 19:05 28. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Jakš | Foto: czech-ski.com

Medailový ceremoniál se i tentokrát obejde bez nich, ještě budeme muset jistojistě nějaký čas čekat, než se některý z českých závodníků postaví na stupně vítězů, ale jeden zásadní rozdíl v porovnání třeba s minulou sezonou tu je. Zatímco dřív odcházeli z cíle většinou zadumaní, zakabonění a se sklopenou hlavou, teď byl spokojen Martin Jakš a o dvě hodiny později také Petra Nováková.

„Je to dobrý výsledek, protože dokážu udržet tempo. Dokážu jet stejnou rychlostí jako ty vepředu,“ říká patnáctá závodnice závodu na 10 kilometrů.

Hlavně Jakš má důvod k radosti. Možná už skoro zapomněl, jaké je být součástí vedoucí skupinky závodníků. Do elitní desítky dnes nakoukl po více než dvou letech, mezitím zrovna nezářil, ale teď evidentně solidně načasoval formu, i když samozřejmě může být v olympijském Pchjongčchangu všechno zase úplně jinak.

„Doufejme, že forma bude a nejlepší výsledky v sezoně budou nejlepší tam, to je náš cíl a snad se to podaří. Třeba pojedeme z olympiády a uslyším, že jsme jako běžci ve světě neztratili,“ přemýšlí Jakš.

Jména českých závodníků se poslední dobou skoro až ztrácela ve výsledkových listinách, často je musel český fanoušek prohlížet odzadu, aby rychleji našel ty, která hledal.

„Vytratili jsme se. Klasické lyžování teď výsledky úplně nemá. Snažíme se pracovat na tom, aby byly. Úplně to nevycházelo, tak snad to bude teď lepší. Je to olympiáda a všichni budou výborně připravení,“ věří Jakš.

Zdá se, že po hluchém období bez medailistů Bauera, Koukala a dalších se blýská na o něco lepší časy, Petra Nováková v této sezoně bodovala už podesáté, a cítí, že by brzy mohlo být ještě lépe.

„Neříkám, že bych mohla vyjet první. Asi mi chybí zkušenost, abych finišovala s nejlepšími a neposadila se z toho na zadek. K tomu nejlepšímu to chce jinou hlavu, ale na olympiádě by to mohlo být dobré,“ dodává Petra Nováková, která spolu s dalšími běžci vyrazí do dějiště her už ve čtvrtek.