Běžkyně na lyžích Beranová se ve sprintu v Beitostölenu probojovala do finále. Doběhla šestá

SP v běhu na lyžích v Beitostölenu (Norsko) - sprint klasicky:

Muži: 1. Jouve (Fr.) 2:36,37, 2. Mocellini (It.) -0,30, 3. Halfvarssoon (Švéd.) -0,51, 4. Golberg (Nor.) -0,90, 5. Mäki (Fin.) -1,24, 6. Chavanat (Fr.) -8,44, ...10. Novák - vyřazen v semifinále, 22. Šeller, 26. Černý (oba ČR) - vyřazeni ve čtvrtfinále.

Průběžné pořadí SP (po 7 z 32 závodů): 1. Golberg 566 b., 2. Klaebo (Nor.) 430, 3. Pellegrino (It.) 398, 4. Nyenget (Nor.) 346, 5. Poromaa (Švéd.) 313, 6. Valnes (Nor.) 299, ...10. Novák 238, 49. Černý 74, 99. Šeller 18, 112. Fellner (ČR) 9.

Ženy: 1. Fähndrichová (Švýc.) 2:57,31, 2. L. U. Wengová (Nor.) -0,93, 3. Matintalová (Fin.) -1,42, 4. T. U. Wengová -3,27, 5. Skistadová (obě Nor.) -7,98, 6. Beranová -9,15, ...27. Antošová - vyřazena ve čtvrtfinále, 36. Janatová, 46. A. Nováková (všechny ČR) - vyřazeny v kvalifikaci.

Průběžné pořadí SP (po 7 z 32 závodů): 1. T. U. Wengová 528, 2. Karlssonová (Švéd.) 452, 3. Digginsová (USA) 411, 4. Anderssonová 394, 5. Ribomová (obě Švéd.) 368, 6. Carlová (Něm.) 367, ...37. Janatová 109, 39. Beranová 105, 62. Antošová 44, 87. P. Nováková (ČR) 8.