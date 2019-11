Opět omlazené české národní týmy v běžeckém lyžování finišují s přípravou na novou sezonu. Jejím vrcholem bude pro mnohé reprezentanty lednový domácí podnik Světového poháru. Do Nového Města na Moravě se nejlepší běžci světa vrátí po čtyřleté pauze. Za tu dobu české prostředí ještě stále úplně nedokázalo najít nástupce někdejších medailistů. Praha 19:22 4. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Havlíčková | Zdroj: SportInvest

„Myslím, že dna jsme se dotkli. Dnes vzory úplně nemáme, protože Katka Neumannová, Lukáš Bauer, Martin Jakš nebo Martin Koukal všichni skončili. Teď je na nové generaci, aby se z nich stali hvězdy a velcí závodníci,“ říká předseda běžeckého úseku Svazu lyžařů České republiky Pavel Benc.

Hledání nástupců Bauera a spol. pokračuje, naděje se budou moct ukázat na domácím Světovém poháru

To ale ještě pár let potrvá, což si Pavel Benc moc dobře uvědomuje. Sám slavil bronz ve štafetě na olympiádě v Calgary. To samé se za dalších 22 let povedlo i Martinu Koukalovi, dnes už trenérovi juniorských reprezentací.

„Výsledky posledních dvou juniorských mistrovství světa i mistrovství světa do 23 let jsou vynikající. Ukazují, že by nám mohla růst další řekněme silná generace,“ říká Martin Koukal a jmenuje třeba talentovaného Michala Nováka, který už delší dobu závodí mezi dospělými, nebo Barboru Havlíčkovou. Nejen kvůli nim má radost také z toho, že se v Česku opět pojede v letošní sezoně o body do Světového poháru.

„Jedna věc je síla reprezentačních družstev a pak je samozřejmě síla svazu v tom, že jsme výborní organizátoři závodů. Když jsem se jako mladý dorostenec byl podívat v Novém Městě na Moravě na to, jak závodí Gunde Svan nebo Vladimir Smirnov, byla to pro mě motivace, že tam chci závodit taky,“ říká Koukal.

A slova svého bývalého kouče potvrzuje talentovaná juniorka Barbora Havlíčková, která se sice ještě bude soustředit hlavně na závody ve své věkové kategorii, ale premiéru mezi dospělými ve Světovém poháru by si měla odbýt už právě v lednu před domácím publikem ve Vysočina Areně.

„Před čtyřmi lety jsem se tam byla podívat. Byl to první takhle velký závod, kde jsem byla, a byl to pro mě obrovský zážitek. Asi jsem si před čtyřmi lety neříkala, že bych tohle mohla někdy zažít na vlastní kůži. Musím říct, že bych si strašně přála, aby tam přišlo co nejvíc fanoušků,“ přeje si devatenáctiletá dvojnásobná úřadující domácí šampionka v běhu na lyžích, která je úspěšná také v běhání do vrchu. Jestli bude sbírat medaile také na běžkách mezi dospělými, se ale teprve ukáže.