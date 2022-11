Tréninkový výpadek mě skoro nelimituje. Mistrovství světa je cíl. Běžec na lyžích Černý odstartoval sezonu

Český běžec na lyžích Ondřej Černý neprožil kvůli zdravotním komplikacím ideální podzimní přípravu na sezonu. I tak do aktuálního ročníku světového poháru vstoupil 15. místem, čímž si vylepšil své maximum. V rozhovoru pro web iROZHLAS.cz mluví o svých cílech pro sezonu i o zákazu startu ruských závodníků a závodnic. Ruka (Finsko) 11:51 29. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít I přes zdravotní problémy v podzimní přípravě vstoupil Ondřej černý do sezony povedeně | Zdroj: Archiv Ondřeje Černého

Jak jste spokojený s podzimní přípravou na sezónu?

Podzimní příprava se mi úplně nevyvedla kvůli zdravotním komplikacím. Nejprve jsem byl v září 14 dní nachlazený a potom jsem měl v říjnu trhání osmiček. To mi udělalo trochu díry do tréninku.

Bude vás tréninkový výpadek v úvodu sezony limitovat?

Doufám že minimálně a ideálně vůbec. Už v prvním závodu se mi potvrdilo, že ten tréninkový výpadek naštěstí neudělal velkou paseku.

V prvním sprintu sezony v Ruce jste skončil 15. Jak ho hodnotíte?

Vnímám ho pozitivně, i když jsem chtěl být v semifinále. Ale zajel jsem si nejlepší výsledek kariéry, takže musím být spokojen.

Jaké máte ambice pro letošní sezonu?

Mým cílem je mistrovství světa v Planici, konkrétně sprint klasicky. Chtěl bych tam postoupit do semifinále. To je pro mě letos hlavní cíl.

Máte kromě mistrovství světa nějaký závod, na který se speciálně těšíte?

Vloni mi hodně seděl sprint v Drammenu, takže pokud ho letos zase pojedu, tak se těším tam.

Budete jezdit jenom sprinty nebo zkusíte i distanční tratě?

V plánu mám jenom sprinty. Na distance jsem opravdu marný, takže se mi vyplatí soustředit se jenom na sprinty, kde mám šanci držet tempo s konkurencí.

Před sezónou se upravila některá pravidla. Muži i ženy nově běhají při vytrvalostních závodech na stejně dlouhých tratích. Ve všech individuálních disciplínách navíc nově boduje 50 nejlepších běžců a běžkyň místo 30. Jak změny vnímáte?

Jelikož se změny v délce tratí týkají pouze distančních závodů, tak mě to nijak netrápí a názor na to spíš nemám.

Co se týče bodování, tak si myslím, že je to fajn. Světová špička je rozhodně větší než 30 lidí. Když se dřív člověk do té třicítky nevešel, tak to vypadalo, že jel mizerně, když neměl body. Ale aby se tam člověk dostal, tak často rozhodovaly jen vteřiny, takže myslím, že je to dobře.

Jak ovlivní závody, že se jich nemůžou účastnit ruští závodníci a závodnice?

Těžko říct. To ukáže až čas. Samozřejmě bude v poli pár závodníků méně, ale je to podle mě správné rozhodnutí, takže dopad je až druhořadý.

Myslíte, že bude někdo letos schopný konkurovat v boji o velký křišťálový glóbus Johannesi Klaebovi?

Michal Novák by mohl. Ne, to myslím ze srandy, byť bych si to přál. Klaebo asi konkurenci mít nebude, i když na konci minulé sezony onemocněl a přišel o malý glóbus ve sprintu, takže člověk nikdy neví.