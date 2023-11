‚Dálniční známka‘ pro běžkaře? Údržba tratí stojí miliony, lidé za využití tras ale téměř neplatí

Úprava 600 kilometrů běžeckých stop stojí šumavské obce nemalé peníze. Za sezonu jsou to skoro dva miliony korun. Přesto lidé, kteří trasy využívají, neplatí prakticky nic. Řešit se to dlouhodobě snaží Regionální rozvojová agentura Šumava. Navrhuje například „dálniční“ známky pro běžkaře. „Věcí, které by mohly přípravu stopy zkvalitnit je celá řada, peníze nemají sloužit tomu, abychom sanovali stávající stav,“ říká ředitel agentury Miloš Picek.

