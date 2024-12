Běžecky jsem se na trati cítil skvěle. Přes Vánoce si odpočinu a naberu síly, říká biatlonista Hornig

Stíhací závod biatlonistů v Le Grand Bornand vyhrál Johannes Bö, před domácími Francouzi Perrotem a Jacquelinem, a 79. individuálním vítězstvím ve Světovém poháru vyrovnal na druhé příčce historických tabulek Martina Fourcada. Nejlepším z tria Čechů byl v sobotní stíhačce 29. Vítězslav Hornig, který se posunul o 17 pozic vpřed. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport prozradil, jak dobře se cítil na trati a zda se během Vánoc potká s širší rodinou. Annecy (Francie) 19:01 21. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vítězslav Hornig v závodě Světového poháru ve Francii | Foto: Marek Ambrož | Zdroj: Český biatlon

Jaké máte pocity po stíhacím závodě?

Jsem spokojený s prací, kterou jsem odvedl. Těší mě dvě odstřílené nuly při položce vleže, s ohledem na to, jak jsem střílel vleže po celý trimestr. Měl jsem tam jistotu a dalo se střílet v rytmu. Když jsem při druhé položce cítil, že by to v rytmu nemuselo být dobré, tak jsem dokázal zvolnit a rány pohlídat. Škoda dvou netrefených ran vestoje. Mohly to být kalibry, ale nepadají. Jsem spokojený i s tím, co jsem předvedl na trati.

Když odmyslíme počáteční ztrátu, tak jste měl šestnáctý nejrychlejší čas. To je dobrá zpráva směrem k dalšímu průběhu sezony, ne?

Na trati jsem měl zase dobrý pocit jako v Kontiolahti nebo Hochfilzenu. Nebylo to tak utrápené, jako ve sprintu tady. Vrátila se mi síla a držel jsem se za klukama, případně jsem si i mohl vyskočit z tempa a zrychlit si. To je pro mě největší pozitivum.

Nikdo z českých závodníků si ale nezajistil start v nedělním závodu s hromadným startem. Je to velké zklamání?

Když jsem sem do Francie přijížděl na Světový pohár, tak jsem byl pořád na postupové pozici, ale s tím výsledkem ze sprintu se s tím nedá počítat, že bych masák jel. Je logické, že když budu startovat ze 46. místa a i když se výrazně posunu, tak že to na závod s hromadným startem nebude stačit.

Co bude hlavním cílem během vánočních svátků?

Ze začátku to bude určitě o odpočinku a volnějším lyžování. Během trimestru jsem zažil jedenáct závodů, což jsem v předešlých letech neabsolvoval. Pak určitě chci znovu naskočit do tréninku, abych byl připravený na další tři závodní týdny.

V českém biatlonovém týmu řádí viróza. Vy se cítíte dobře?

Cítím se v pohodě a snad to vydrží. Musím dodržovat základní preventivní opatření. Budu víceméně cestovat v respirátoru od hotelu až do Jablonce, kde přestoupím do vlastního auta. I doma se budu snažit minimalizovat počet lidí, s kterými se potkám. Je to trochu škoda, protože asi ani nebudu mít možnost navštívit celou rodinu. Budu doufat, že se udržím zdravý.