Běžkařka Razýmová se v Davosu potřetí v sezoně dostala mezi deset nejlepších, Nováková byla dvanáctá

Českým běžkyním na lyžích se velmi vydařil závod na 10 km volnou technikou na Světovém poháru v Davosu. Kateřina Razýmová byla sedmá a potřetí v sezoně se vešla do první desítky. V Top Ten se skoro celý závod držela i Petra Nováková a nakonec skončila dvanáctá. Počtvrté v sezoně vyhrála norská suverénka Therese Johaugová a upevnila si vedení v průběžném pořadí seriálu. Davos (Švýcarsko) 12:34 15. prosince 2019

Jednatřicetiletá Johaugová vyhrála jasně o půl minuty před krajankou Heidi Wengovou. Třetí místo vybojovala Američanka Jessica Digginsová.

Razýmová den po životním závodě udržela ve stíhačce elitní desítku, dominovaly Norky Číst článek

Razýmová v Davosu navázala na výsledky ze zahajovacího dílu SP ve finské Ruce, kde doběhla pátá na klasické desítce a devátá ve stíhačce. Ve Švýcarsku byla čtvrtá na mezičase na metě 2,2 km a od třetího kilometru se usadila na sedmé příčce.

Výborně jela také Nováková a na mezičasu na 7,2 kilometru se dokonce dostala o pět sekund před Razýmovou. Na osmém kilometru jely Češky prakticky stejně, Razýmová byla o půl vteřiny rychlejší, ale v závěru Nováková tempo neudržela. I tak je pro ni dvanácté místo nejlepší výsledek v SP skoro po dvou letech.

Muži mají na programu volnou patnáctku se startem ve 14.55. O body budou bojovat i Michal Novák, Petr Knop a Adam Fellner.

Závody SP v běhu na lyžích v Davosu (Švýcarsko):

Ženy - 10 km volně:

1. Johaugová 25:02,7, 2. H. Wengová (obě Nor.) -30,6, 3. Digginsová (USA) -36,4, 4. Stadloberová (Rak.) -48,9, 5. Pärmäkoskiová -53,6, 6. Niskanenová (obě Fin.) -1:01,0, 7. Razýmová (ČR) -1:13,9, 8. Smedaasová (Nor.) -1:16,6, 9. Maubetová Bjornsenová (USA) -1:17,5, 10. Kallaová (Švéd.) -1:19,2, ...12. Nováková 1:23,7, 43. Janatová -2:27,3, 58. Schützová -2:56,8, 62. Hynčicová (všechny ČR) -3:36,3.

Průběžné pořadí SP (po 7 z 38 závodů): 1. Johaugová 541, 2. H. Wengová 396, 3. Digginsová 345, 4. Maubetová Bjornsenová 280, 5. Pärmäkoskiová 276, 6. Jacobsenová (Nor.) 272, ...14. Razýmová 153, 27. Nováková 56, 61. Janatová 8.