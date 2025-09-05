Biatlonová sezona se blíží. Češi trénují v Anterselvě, kde se v únoru poperou o olympijské medaile
Anterselva, to je oblíbené místo biatlonových fanoušků i samotných závodníků. Právě tohle italské středisko ležící 1600 metrů nad mořem bude jedním z dějišť únorových zimních olympijských her. Teď tam jsou čeští reprezentanti na posledním letním soustředění.
Prostředí v italské Aterselvě je i bez sněhu skvostné. Místní areál tu obklopují vrcholky hor, ale zatím se tady biatlonisti prohánějí jen na kolečkových lyžích místo těch klasických, a to v tričku a kraťasech. Takže jim ani nepřijde, že v únoru se tady bude bojovat o olympijské medaile.
„Do té doby, do kdy okolo sebe neuvidím žádný sníh a žádné billboardy, co jsou okolo tratí, tak to zatím jako olympijskou trať moc nevnímám. Zatím je to prostě jako každý rok tady na soustředění,“ komentuje Anterselvu Tereza Voborníková, která to na severu Itálie hodně dobře zná.
Stejně jako další čeští reprezentanti do Anterselvy Voborníková jezdí nejenom každé léto nebo podzim trénovat, ale také každou zimu závodit. I tak se ale hodí místní areál znovu navštívit, přestože se na části závodních tratí teď místo biatlonistů pohybují pasoucí se krávy.
„Sice ty tratě nejsou úplně stejné jako v zimě, ale to, co je pro nás hlavní, tak je ten příjezd na střelnici, který stejný je. Je to vlastně klasický padák pod most a příjezd na střelnici do mírného kopce,“ říká o trati Vítězslav Hornig.
Na něj navazuje i Adam Václavík. „Je třeba si najít nějaké tempo, optimální rozpoložení organismu a zkoušet, v čem je člověk schopný kvalitně odstřílet. Nejlépe rychle a přesně,“ dodává.
Důležitá psychická výhoda
„Udělali nově i příjezd do cíle, který vede nad střelnicí, tam se tedy dá také během nějakých intenzivnějších tréninků zkoušet, jak si rozvrhnout tempo. To jsou takové ty drobnosti, kdy pak člověk může mít psychickou výhodu v tom, že bude vědět, jak v té zimě reagovat,“ pokračuje Václavík.
Kromě Adama Václavíka a dalších českých biatlonistů tráví část léta v dějišti únorové olympiády i Norové nebo Francouzi. Češi tu jsou tři týdny, ale není to tak, že by pořád jen kombinovali střelbu s během na kolečkových lyžích.
Muži třeba pod vedením trenéra Ondřeje Moravce cvičí v posilovně a všichni reprezentanti už za sebou mají taky túry v malebném okolí Anterselvy, kde to má ráda i Markéta Davidová.
„Kolem toho jezera je to fakt nádherné, ráda tam chodím i běhat. Je to super,“ říká česká reprezentantka, která se vrací na lyže po sezoně poznamenané zraněním zad. Běhat na lyžích s malorážkou na zádech se bude ale na stadionu v Anterselvě při olympijských hrách až od 8. do 21. února.