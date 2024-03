Když se z prince stane král. Johannes Bö už popáté získal velký křišťálový glóbus a překonal Fourcada

O celkové vítězce Světového poháru biatlonistek se bude rozhodovat až v posledním závodě sezóny. O velký křišťálový glóbus budou v kanadském Canmore bojovat Italka Vittozziová a Norka Tandrevoldová. Mezi muži už je jasno s předstihem – vítězstvím ve stíhacím závodě si obhajobu zajistil Nor Johannes Bö. Canmore (Kanada) 7:50 17. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Johannes Thingnes Bö po stíhačce v Canmore | Foto: Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon

Zatím podle připraveného itineráře převzal norský fenomén jen malý křišťálový glóbus za stíhací závody, ale nemusel být žádným skvělým matematikem, aby věděl, že už má jistý i ten velký – pro nejlepšího biatlonistu celé sezóny.

Poslechněte si reportáž z Canmore, kde biatlonista Johannes Thingnes Bö vyhrál popáté Světový pohár

„Další je doma! Je to tak těžké o něj bojovat. Nikdo, kdo to nezažil, to nedokáže úplně pochopit. Je to fakt náročné. Vážím si takového úspěchu. Mám spoustu důvodů se teď usmívat,“ říkal po závodě Bö.

Tak třeba protože největším soupeřem Johannese byl jeho starší bratr Tarjei, kterému za tuhle zimní válku hned po závodě poděkoval.

A možná i protože v této sezóně musel o velký glóbus Johannes Bö víc bojovat, zatímco v té minulé byl naprosto fenomenální, když nastoupil do 18 individuálních závodů Světového poháru, 15krát vyhrál a k tomu dvakrát doběhl třetí, tentokrát měli ostatní biatlonisti přece jen víc šancí.

„Určitě to bylo zajímavější, bylo tam více Norů. Johannes si to zaslouží, je velmi silný na lyžích a perfektní střelec, dokáže to spojit nejlépe ze všech,“ říká Michal Krčmář, jeden z poddaných Johannese Thingnese Bö, zatím biatlonového prince, ale už brzy možná krále.

Teď v Kanadě Bö předstihl Francouze Martina Fourcade na druhém místě v počtu individuálních vítězství mezi elitou – má jich 84 a už jen 11 mu chybí na norskou legendu Oleho Einara Bjoerndalena.

Michal Krčmář ve stíhacím závodě v Canmore trefil 18 terčů z 20, velmi dobře běžel a posunul se na 24. místo.



Horší výsledek ze sprintu ho ale do hromadného startu nepustí. Sezóna končí i pro další české muže, kteří se dnes na body nedostali.



A Johannes Bö s úsměvem přiznává, že se ho pokusí překonat. Další vítězství může přidat v posledním dnu této sezóny – v závodě s hromadným startem, který začne ve 22.10.

Už v 18.10 vyběhnou na trať ženy včetně Voborníkové, Davidové, Jislové a Chravátové. Stanice Radiožurnál Sport vysílá přímé přenosy obou závodů, Radiožurnál nabídne žívé vstupy.

