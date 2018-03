Určitě to bylo dobré rozhodnutí, říká o bojkotu finále Světového poháru v Rusku biatlonista Moravec

Za běžných okolností by dnešek trávili na cestě mezi Norskem a Ruskem. Jenže čeští biatlonisté finále Světového poháru v Ťumeni kvůli ruské dopingové kauze bojkotují, a tak si místo toho naplánovali autogramiádu pro fanoušky. Praha 23:15 19. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biatlonista Ondřej Moravec v úspěšném závodě v německém Ruhpoldingu, kde skončil druhá. | Foto: Matthias Schrader | Zdroj: AP

Přes hodinu se Krčmář, Moravec, Davidová a Vítková podepisovali do desítek knížek, památníčků, na fotky a dokonce i na jedny staré běžky, a svým příznivcům tím dělali radost. Třeba fanynce Lucii, která si kvůli Michalu Krčmářovi dokonce vzala sparťanské tričko.

„Protože fandí Spartě a já taky, dokonce mám tetování, takže proto. Sbírám podpisy od všech fotbalistů, hokejistů a dalších sportovců. Mám na to svoje album, takže půjdou určitě na čestné místo,“ usmívá se Lucie.

„Tohle udělá radost vždycky, když víme, že ty fanoušky máme. Jsme rádi, že se jim můžeme aspoň nějakým způsobem odvděčit,“ říká bronzová medailistka z Pchjongčchangu Veronika Vítková.

Veronika Vítková se na fanoušky hodně usmívala, ale místo autogramiády by asi přece jen byla radši na Sibiři. Odmítá se o tom bavit, předem řekne, že otázky na bojkot nezodpoví. Její šance na malý křišťálový glóbus za sprint sice už stejně byla minimální, ale pravděpodobně svou ne úplně dobrovolnou absencí ztratí šesté místo v celkovém hodnocení Světového poháru.

„Určitě to bylo dobré rozhodnutí, ať už to bereme z jakéhokoliv konce,“ hájí naopak rozhodnutí vedení českého svazu Ondřej Moravec.

Moravec může být rád, že se tento krok pravděpodobně nevymstí aspoň z hlediska počtu českých mužů, kteří budou moct v příští sezóně startovat v jednotlivých závodech Světového poháru. Stejně jako letos by jich nakonec mělo být pět, protože do Ruska se z politických důvodů nechystají ani Ukrajinci.

„Je to obrovská úleva, protože nás rozhodně bude čekat generační výměna a to páté místo zaprvé znamená, že můžeme vozit náhradníka do štafety, a hlavně to, že můžeme zkoušet mladší sportovce a dát jim prostor,“ říká trenér Michael Málek.

Na kritiku jednoho z velkých sponzorů českého biatlonu, že se nemá míchat politika do sportu, a že je tedy bojkot nepatřičný, má Málek jasnou odpověď.

„Podle mě do toho nevidí z toho našeho sportovního pohledu a z pohledu závodníků. Když soutěžíte s někým, kdo porušuje pravidla, tak to není fér. A to by se mělo ctít,“ říká český trenér.

Místo Sibiře tak budou čeští biatlonisté závodit o víkendu v Jablonci na exhibici pro fanoušky.