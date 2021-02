Samozřejmě, že výsledky nejsou na jásání, hodnotí šéf českých biatlonistů probíhající šampionát

Víte, jaké je nejméně oblíbené místo biatlonisty? Trestné kolo. Přitom čeští závodníci na něm v posledních dnech tráví docela dost času.

A to je samozřejmě problém, tím spíš, že jde o závody mistrovství světa. A Češi se zatím v Pokljuce vážně trápí. Jaký rozdíl v porovnání s loňským šampionátem.

Přesně o rok později jako by spíš v českém týmu vybouchla bomba, takže nadšení a smích vystřídaly zmar a znepokojení.

Snad se Michal Krčmář neurazí, za 11. místo ze sprintu se vážně stydět nemusí, ale jinak to na letošním šampionátu jaksi drhne.

„Samozřejmě, že ty výsledky nejsou na jásání. Nemá smysl se před tím skrývat, asi jsme si mysleli, že budeme trochu jinde. Českému fanouškovi se musíme omluvit, ale není to průmysl, je to sport. Já vždycky říkal, užívejme si slávy, které jsme měli tu čest si užít, ale je potřeba myslet na to, že přijdou chvíle, kdy do nás lidi budou mydlit a mají na to právo,“ přiznává prezident Českého biatlonu Jiří Hamza.

Že není Hamzovi po prvním týdnu mistrovství světa úplně do zpěvu je jasné, přestože tak nějak tušil, že po všech těch hojných letech bude následovat jakési vystřízlivění.

Naděje pořád žije

Na duhou stranu, nedělejme závěry po prvních pěti závodech šampionátu, dalších sedm jich je ještě na programu, a třeba Markéta Davidová stále může mít reálné ambice bojovat o medaili, vždyť už k ní v téhle sezoně měla několikrát tak blízko

„Určitě s tím chci, nechci říct něco udělat, protože to nejde, ale zkusit to nějak napravit. Myslím, že nikdo z toho není nadšený, loni touhle dobou už byly dvě medaile. Neříkám, že od nás teď někdo medaile čekal, ale rozhodně lepší umístění, než to, co tady teď předvádíme.“ říká Davidová, která zatím k titulu nejlepší Češky tady ve Slovinsku stačily 44. a 32. místo.

Snad bude mnohem veseleji ve druhé polovině šampionátu. V pondělí mají biatlonisté volný den, v úterý a ve středu je čekají vytrvalostní závody.