Českým biatlonistkám už začala příprava na novou sezonu, ale minimálně v jednom ohledu je zatím hodně zvláštní. Markéta Davidová a další jsou totiž bez trenéra - Nor Egil Gjelland je doma na své farmě a vzhledem k současné situaci musí své svěřenkyně vést na dálku. Jablonec nad Nisou 17:21 7. května 2020

V jablonecký Břízkách už můžete zase skoro denně slýchat výstřely z malorážek. Posezonní pauza není příliš dlouhá a už se tu znovu trénuje. A na všechno tu dohlíží trenér Jiří Holubec, asistent hlavního trenéra Egila Gjellanda, který je zhruba 1600 kilometrů odtud na své farmě v Norsku, kde je dokonale odříznutý od svého týmu, protože se drží doporučení norské vlády nepřekračovat hranice.

Místo cepování biatlonistek je na farmě. Davidová a spol. se zatím musí obejít bez trenéra Gjellanda

„Myslím, že je rád, že může být s krávami doma,“ směje se Markéta Davidová a připomíná, že se teď Gjelland místo českých reprezentantek může naplno věnovat čtyřiceti dojným krávám, se kterými je na farmě spousta práce.

A Gjellandovy biatlonové svěřenkyně se teď naopak stávají závodnicemi na dálkové ovládání.

„Jedeme podle jeho plánů, které s ním konzultujeme přes různé internetové kanály. Myslím, že nám věří, že co napíšeme, to uděláme,“ říká Eva Kristejn Puskarčíková.

A tak Egil Gjelland alespoň částečně vede svůj tým přes telefon nebo počítač, ve kterém kontroluje tréninkové deníky a připravuje plán. Zatím to prý není žádný velký problém, jenže taky se klidně může stát, že bude ženská reprezentace bez svého hlavního trenéra po celou dobu letní přípravy.

„Těžko říct. Zatím máme takový nástin ročního plánu a tam je zahraničí až někdy v srpnu, jestli dá Bůh. A je otázka, jak to on bude mít s Norskem, protože my se třeba dostaneme do Rakouska, ale nevím, jak to bude třeba s letadly,“ říká Kristejn Puskarčíková.

„Co jsem tak slyšela, tak na podzim má přijít druhá vlna, takže bůhvíjak to bude,“ doplňuje Markéta Davidová, která teď vídá a slýchá svého norského trenéra jedině přes telefon, rukou si s ním ale nemusí potřást klidně i půl roku.