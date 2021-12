Ani biatlonistky ve sprintu Světového poháru neuspěly, nejlepší Davidová dojela dvacátá

Markéta Davidová nezačala závod nejlépe, když vleže dvakrát netrefila. Pak ale předvedla nejrychlejší běh ze všech zácodnic a ve stoje zastřílela čistě. Z Rakouska si tak odvezla dvacáté místo.

„Běželo se mi asi nejlíp tuhle sezonu. Ale chodí mi to nahoru v zatížení, tak jsem možná přijela víc zadýchaná než normálně. Ale přišlo mi, že všechno dělám normálně,“ zhodnotila Davidová po závodě České televizi.

Chyby na střelnici

I ostatní české závodnice míjely terče. Jessica Jislová jela na dvě trestná kola a nedokázala tak zopakovat čistý střelecký výkon ze štafetového závodu v Östersundu. Dojela na čtyřicáté pozici. Stejný počet chyb zaznamenala i dvaatřícátá Lucie Charvátová.

Nejúspěšnější byla na střelnici s jednou chybou Eva Puskarčíková, která ale ztratila běžecky a skončila na 49. místě. O tři příčky za ní doběhla Tereza Vinklárková.

Bronzová medailistka ze sprintu na letošním mistrovství světa Solaová zastřílela přesně a měla druhý čas. Proto vyhrála suverénně o tři čtvrtě minuty (46,8 sekund) před Francouzkou Justine Braisazovou-Bouchetovou. Třetí skončila Norka Marte Röiselandová a převzala vedení v pořadí Světového poháru.

Výsledky SP v biatlonu v Hochfilzenu:

Ženy (7,5 km): 1. Solaová (Běl.) 20:44,4 (0), 2. Braisazová-Bouchetová (Fr.) -46,8 (2), 3. Röiselandová -50,3 (0), 4. Lienová (obě Nor.) -52,5 (0), 5. H. Öbergová (Švéd.) -56,5 (2), 6. Eckhoffová (Nor.) -1:07,2 (1), 7. Vittozziová (It.) -1:07,4 (1), 8. Alimbekavová (Běl.) -1:08,0 (1), 9. Bendikaová (Lot.) -1:12,3 (1), 10. Hinzová (Něm.) -1:18,5 (0), ...20. Davidová -1:41,0 (2), 32. Charvátová -2:04,1 (2), 40. Jislová -2:16,6 (2), 49. Puskarčíková -2:28,5 (1), 52. Vinklárková (všechny ČR) -2:35,8 (0).