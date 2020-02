České biatlonistky ‚jedou bomby‘. Davidová a spol. si před závody pouští rapovou muziku

Někdo se před závodem potřebuje uzavřít před okolním světem, mít kolem sebe absolutní klid, ale to na české biatlonistky na mistrovství světa neplatí. Naopak, před startem je prý dokonale nabudí český rap, a ideálně hodně nahlas. Ten je teď v týmu opravdu populární, jak v rozhovoru pro Radiožurnál prozradila Markéta Davidová. Anterselva 10:58 18. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České biatlonistky Markéta Davidová a Eva Kristejn Puskarčíková | Foto: David Nyč | Zdroj: Radiožurnál

České reprezentantky si v poslední době před závody na mistrovství světa v italské Anterselvě oblíbily poněkud zvláštní rituál. Před startem si totiž pouští hudbu, ale ne zrovna takovou, z jaké by byli trenéři nadšení.

„Myslím, že jsme se tím tak nějak nakazily všichny. Máme udělaný playlist od Jessicy, to je náš DJ. Chodíme poslední dobou s repráčkem do buňky, tak nám to tam hraje. Trenér z toho má opravdu děsnou radost,“ popisuje Markéta Davidová.

Pro trenéra Jiřího Holubce tak jsou prý v poslední době společné cesty utrpením, a proto na tréninku kroutí hlavou, když přijde řeč na hudební vkus jeho svěřenkyň.

Nemůžou to dostat z hlavy

„Máme ještě jeden předzávodní playlist, který nás nabudí, ale je to spíš podle nálady a hraju jim na přání,“ doplňuje Jessica Jislová, když z repráku pustí píseň Bomby od Bena Cristovaa.

Něco takového hraje v buňce českých reprezentantek krátce před startem. Někdy prý nemůžou tyhle texty dostat z hlavy ani při závodě a Lucie Charvátová přiznala, že před poslední střelbou při úspěšném, v jejím podání bronzovém sprintu, jí v hlavě zněla právě tahle melodie.

Rap tu tedy zazní asi i před úterním vytrvalostním závodem, který začne v Südtirol aréně ve 14.15.