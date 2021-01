Víme, že ta špička je mnohem dál, komentuje aktuální výkonnost českých biatlonistů Charvátová

Zatímco o pár metrů dál funkcionáři v teplých kabátech jejím soupeřkám věší na krk medaile, Markéta Davidová si pochvaluje, že konečně ustálila svoji výkonnost a že se vcelku pravidelně dokáže umisťovat v elitní světové desítce.

Tedy, zaplaťpánbůh za to, jen se prostě hůř zvyká na to, že český tým i na konci ledna dál čeká na první, opravdu pořádný úspěch.

„Myslím, že ty umístění do desítky jsou super a jsem za ně ráda. Už to není tak, že bych byla jednou sedmdesátá a jednou třetí,“ pochvaluje si Markéta Davidová, že konečně ustálila svoji výkonnost a že se vcelku pravidelně dokáže umisťovat v elitní světové desítce.

Zlatá éra je pryč

„Nevím, musíme si nějak to štěstíčko někdy vybrat. Je to strašně blízko v každém závodě, ale trošku toho štěstíčka nám chybí,“ pousměje se hořce se trenér Jiří Holubec s tím, že Davidová už víckrát opravdu sahala po medaili.

Například Lucie Charvátová si myslí, že zlatá éra českého biatlonu už je dávno pryč.

„Nevím jestli je to úplně čekání na medaili, my se radujeme z každého slušného výkonu. Víme, že ta špička je mnohem dál a ty roky okolo boomu v roce 2015, to už se asi nebude jen tak opakovat,“ říká dost střízlivě a snad i celkem sebekriticky Lucie Charvátová, i když i ona moc dobře ví, jak rychle může změnit náladu jeden úspěšný světový šampionát.

V loňském roce se to povedlo, ten letošní začne v Pokljuce za 15 dní.