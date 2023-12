Střelba mi udělala velkou radost. Na čtyři nuly jsem nepomýšlela, říká Voborníková po vydařené stíhačce

Ve stíhacím závodě biatlonistek v rakouském Hochfilzenu zvítězila Švédka Elvira Öbergová. Nejlepší Češkou byla jedenáctá Tereza Voborníková, která si tak ve Světovém poháru dojela pro druhý nejlepší výsledek kariéry. „Musím říct, že dneska jsem v hlavě zůstala klidná. Na trati se mi jelo špatně, takže jsem moc ráda, že jsem to pohlídala na střelnici,“ říká Voborníková v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Hochfilzen 17:43 9. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biatlonistka Tereza Voborníková během stíhacího závodu Světového poháru v Hochfilzenu | Foto: Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon

Máte větší radost z výsledku, nebo svého osobního výkonu?

Střelba mi udělala opravdu velkou radost. Před závodem jsem si na čtyři nuly nepomýšlela. Musím říct, že dnes jsem v hlavě zůstala klidná. Na trati se mi jelo špatně, takže jsem moc ráda, že jsem to pohlídala na střelnici a nepropadala jsem se.

Za sebou jste nechala Němku Vanessu Voigtovou nebo Francouzku Lou Jeanmonnotovou, vítězku prvního stíhacího závodu Světového poháru. Uvědomovala jste si v průběhu, že jste obklopena světovými jezdkyněmi?

Při závodě jsem měla úplně vypnuto, spíš jsem se to jen snažila přežít. Moc jsem nad ničím nepřemýšlela. Na trati samozřejmě bojujete a snažila jsem se někoho chytnout, což se tak nějak dařilo.

Jaké je to nabuzení před ženskou štafetou, která je z pohledu české reprezentace také důležitým závodem?

Myslím si, že i když se podívám na výsledky ostatních holek, tak máme na zítřek (na neděli, pozn. red.) skvěle našlápnuto, především na střelnici. Doufám, že se mi zítra pojede trošku lépe, abych byla platná.

Paradoxně se trochu střelecky i na lyžích trápí Markéta Davidová. Je teď správný čas na to, abyste ji vy, ostatní reprezentantky, povzbudily?

Myslím si, že každý zápas je od začátku a do každého člověk musí jít s čistou hlavou. Každý den je nová šance to na střelnici ubojovat. Markéta je skvělá závodnice, všichni to víme, jen se do toho musí zase dostat. Věřím, že se to brzo podaří.

Tři holky v TOP 20!



Tereza Voborníková dala poprvé v kariéře ve Světovém poháru čtyři nuly a ze stíhačky v Hochfilzenu bere 11. místo. Velkou porci bodů opět získala 16. Jessica Jislová a spokojená byla i 19. Lucie Charvátová. pic.twitter.com/AENndvbEEs — Český biatlon (@ceskybiatlon) December 9, 2023