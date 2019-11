‚Pořídil jsem si klobouk a kšandy, potřebuji hůlku.‘ Čeští biatlonisté si pořádají tematické večery

Většina lidí si asi biatlonisty vybaví hlavně v kombinéze a s malorážkou na zádech. V poslední době si ale čeští reprezentanti vozili na soustředění i společenské šaty a jiné doplňky. Pořádali totiž speciální týmové večery, naposledy na téma 20. léta. I takovým způsobem utužovali partu před novou sezonou Světového poháru, který začne ve Švédsku už v sobotu. Östersund/Švédsko 18:11 29. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští biatlonisté (ilustrační foto) | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Video, kterým se biatlonisté pochlubili na sociálních sítích, jako by bylo pořízeno v dobách, kdy se lyže v kombinaci se zbraní používaly spíš k lovu zvěře. I když záběry z týmové večeře a tóny Duka Ellingtona připomínaly sešlost newyorské smetánky z 20. let.

„Pořídil jsem si klobouk, kšandy a potřeboval bych ještě nějakou hůlku,“ popisuje Ondřej Moravec. I on měl při cestě na poslední soustředění v Norsku o něco nabitější kufry než obvykle. Kromě klobouku a kšand s sebou vezl také oblek, společenské boty a doutník. Zkrátka, už prý bylo na čase nějak nabourat zavedené a trochu monotónní pořádky.

„Jessica přišla s nápadem, že bychom se vždycky jednou na nějakém soustředění nebo závodech mohli hezky obléknout. A Evka to vyhrotila tak, že z toho vždycky uděláme tematický večer. Líbí se mi, že jsme se do toho zapojili všichni, i kluci řekli, že do toho jdou s námi,“ říká Markéta Davidová o tematických večerech a o nápadu Jessiky Jislové a Evy Kristejn Puskarčíkové.

„Napoprvé jsme se doopravdy jen hezky oblékli. Druhý večer jsme měli na téma gala, takže jsme si vzaly dlouhé šaty, podpatky a tak. A na tento jsme vybrali námět Velký Gatsby,“ vypráví Davidová.

A je to prý příjemná změna, převléknout se jednou za čas z kombinézy do společenských šatů. Vždyť to se jindy od podzimu do jara biatlonistům nepoštěstí.

„Vzniklo to tak, že my, když jsme celý rok ve sportovním, tak to člověka trošku omrzí. A já díky tomu, že teď už nechodím do školy, tak nemám moc příležitostí se hezky obléknout. Je to takové smutné skončit jen večeří. Říkali jsme si, že by stálo za to někam vyrazit, ale to není možné. Hráli jsme tak potom alespoň nějaké hry a udělali jsme si pohodu,“ vysvětluje Jessica Jislová.

Tak snad se čeští biatlonisté dobře naladili na první závody Světového poháru. Teď už jsou ve švédském Östersundu, kde se v sobotu představí ve smíšených štafetách.